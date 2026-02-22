Campuchia đặt lộ trình tham dự World Cup

Tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) vừa diễn ra, FFC đã công bố chiến lược phát triển dài hạn với những mục tiêu đầy tham vọng, hướng tới nâng tầm bóng đá Campuchia trên bản đồ khu vực và châu lục. Điểm nhấn là đưa đội tuyển quốc gia giành vé tham dự VCK FIFA World Cup vào năm 2042 hoặc 2046.

LĐBĐ Campuchia xây dựng lộ trình đưa đội tuyển nước này dự World Cup 2042.

Ba giai đoạn được FFC nêu lên cụ thể là: Lọt vào bán kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup) vào năm 2028 hoặc 2030; Vượt qua vòng loại để góp mặt tại VCK Asian Cup 2032; Hiện thực hóa giấc mơ đoạt vé dự VCK World Cup 2042 hoặc 2046.

Dù đặt ra tầm nhìn rất xa, người đứng đầu bóng đá Campuchia vẫn giữ góc nhìn thực tế. Lãnh đạo FFC đã thẳng thắn đề nghị toàn bộ thành viên liên đoàn cùng nhìn nhận những yếu tố cốt lõi để đạt được mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực, lộ trình để thu hẹp khoảng cách với các đội hàng đầu châu Á và nguồn lực tài chính.

FFC khẳng định không đưa ra những tuyên bố mang tính khẩu hiệu, mà là tầm nhìn được xây dựng trên nền tảng tái cấu trúc toàn diện bóng đá nước nhà. Từ công tác đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia đến việc tăng cường hợp tác quốc tế, Campuchia từng bước chuẩn bị cho hành trình dài hơi.

Đích ngắm gần nhất mà FFC hướng đến là đội tuyển Campuchia vào bán kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup) vào năm 2028

Cụ thể, FFC nhấn mạnh việc đầu tư đào tạo cầu thủ trẻ, nâng cao chất lượng huấn luyện viên và xây dựng hệ thống phát triển tài năng đồng bộ trên toàn quốc. Công tác đào tạo trẻ được xem là nền tảng cho mọi mục tiêu dài hạn. FFC xây dựng lộ trình theo từng giai đoạn, từ nâng cao năng lực cạnh tranh tại khu vực, tiến tới châu lục và sau đó là sân chơi thế giới. Việc đặt mốc 2028, 2030, 2031 hay 2035 cho thấy chiến lược được tính toán theo chu kỳ cụ thể, thay vì những mục tiêu ngắn hạn thiếu bền vững.

Cuối cùng là bài toán tài chính. Đại hội xác định cần đa dạng hóa nguồn thu, tăng cường hợp tác tài trợ và đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời củng cố hệ thống giải quốc nội. Nguồn lực tài chính ổn định được xem là điều kiện tiên quyết để duy trì các chương trình đào tạo và vận hành đội tuyển quốc gia.

Cũng tại đại hội lần này, với sự chứng kiến của đại diện FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cùng 36 đại biểu trong nước, Đại tướng Sao Sokha đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối để tiếp tục giữ chức Chủ tịch FFC nhiệm kỳ 2026-2030.

