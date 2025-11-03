Các tuyển thủ trẻ Việt Nam nâng cao trình độ từ giải pickleball thế giới

Góp mặt trong đội hình tuyển châu Á tham gia tranh tài tại giải Vô địch pickleball trẻ thế giới 2025 (từ ngày 7 đến 9-11 tại Mỹ), các tuyển thủ Việt Nam vừa có cơ hội học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn từ đấu trường quốc tế, vừa khẳng định vị trí thế của bộ môn pickleball nước nhà.

Các tay vợt trẻ tập trung luyện tập trước thềm giải thế giới

Mới đây, Liên đoàn Pickleball châu Á đã ra quyết định thành lập đội tuyển tham gia tranh tài tại giải Vô địch pickleball trẻ thế giới 2025 (World Junior championship-PPA), trong đó lãnh đội là 2 huấn luyện viên Trương Quang Vũ và Huỳnh Phú Quí.

2 huấn luyện viên Trương Quang Vũ và Huỳnh Phú Quí phụ trách đội tuyển pickleball trẻ châu Á dự giải thế giới



Danh sách đội tuyển châu Á gồm 5 gương mặt đến từ Việt Nam và 1 tuyển thủ Nhật Bản, được lựa chọn thông qua thành tích HCV tại giải Vô địch thiếu niên châu Á mở rộng 2025 tại Đà Nẵng hồi tháng 7 vừa qua (do Hiệp hội Pickleball Hoa Kỳ UPA trao suất tham dự). Ngoài ra, Liên đoàn Pickleball châu Á cũng trao thêm suất đặc cách (Wild Card) cho một số tuyển thủ trẻ tiêu biểu, có tiềm năng phát triển để tham dự giải thế giới.

Tuy nhiên, do một số vấn đề liên quan thị thực Mỹ, đại diện Việt Nam chỉ còn 3 gương mặt tham dự là Trần Đức Khang, Đan Linh Hương, Trần Hồ Đan Thanh. Trong khi Lê Vũ Phát Lộc sẽ là vận động viên nhận suất đặc cách.

Các tuyển thủ có cơ hội cọ xát đấu trường chuyên nghiệp quốc tế

Tại giải Vô địch pickleball trẻ thế giới 2025 sắp tới, các vận động viên sẽ tham gia thi đấu các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ theo nhóm tuổi U12, U14, U16. Đáng chú ý trong ngày thi đấu 8-11, trận thi đấu showcase giữa đội tuyển U16 Mỹ và đội U16 châu Á sẽ được livestream trực tiếp trên kênh Pickleball TV.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, việc góp mặt tại giải thế giới lần này là cơ hội rất tốt cho các tay vợt pickleball trẻ Việt Nam cọ xát, học hỏi tại một đấu trường quốc tế chuyên nghiệp, khẳng định vị trí và sự phát triển bộ môn pickleball châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Dự kiến, đội tuyển sẽ lên đường đến Dallas (Mỹ) vào tối ngày 4-11.

Trong định hướng phát triển bộ môn, Liên đoàn Pickleball châu Á sẽ mở lớp đào tạo cấp bằng huấn luyện viên Asia Junior High Performance Coach tại Thẩm Quyến (Trung Quốc) vào ngày 18 đến 20-11. Hoạt động này được xem là định hướng phát triển cho chiến lược xây dựng nền tảng đào tạo thế hệ tương lai của pickleball châu Á.

NGUYỄN ANH