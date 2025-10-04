Bournemouth thắng quả cảm để vươn lên vị trí nhì bảng

Bournemouth vượt qua khó khăn về thời tiết để lội ngược dòng, từ tỷ số 0-1 đã ghi 3 bàn thắng muộn để đánh bại Fulham 3-1 trong một trận đấu đầy kịch tính và dữ dội ở trận đấu sớm nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh vào thứ Sáu.

Bournemouth tiếp tục gây sốc khi đánh bại Fulham 3-1 và vươn lên nhì bảng xếp hạng.

Hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt khi cả 2 đội đều gặp khó khăn để áp đặt thế trận trong điều kiện thời tiết ẩm ướt và gió mạnh ở bờ biển phía nam nước Anh. Trận đấu chỉ bùng nổ ở ở phút 70, khi Ryan Sessegnon mở tỷ số cho Fulham khi anh chạy vào vòng cấm địa để dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền của Samuel Chukwueze. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã trở lại khi trận đấu chỉ còn 8 phút cuối thời gian thi đấu chính thức.

Tiền đạo Antoine Semenyo nhanh nhẹn ghi bàn từ một góc hẹp, đưa bóng qua 2 chân thủ môn Bernd Leno ghi bàn gỡ hòa ở phút 78. Sau đó, cầu thủ vào sân thay người Justin Kluivert đã đưa Bournemouth vươn lên dẫn trước với một cú sút xa hiểm hóc ở phút 84. Semenyo khép lại màn trình diễn xuất sắc khi hoàn tất cú đúp cá nhân ở phút 90+6 khi anh kết thúc một pha phản công. Chiến thắng giúp Bournemouth vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, và kéo dài chuỗi trận bất bại lên 6 trận kể từ thất bại trên sân nhà vô địch Liverpool ở loạt trận mở màn mùa giải.

Antoine Semenyo nâng số bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh mùa này lên 6 bàn sau 7 trận.

“Thật là một buổi tối tuyệt vời,” Semenyo, người đã nâng tổng số bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh mùa này lên con số 6 sau 7 trận, vui mừng nói. “Tôi thậm chí không thể diễn tả được cảm giác này. Đứng thứ 2 khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế tháng 10. Đây là một thành tựu đối với chúng tôi, chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Họ đã vươn lên dẫn trước, điều đó có chút thất vọng. Nhưng chúng tôi đã có những khoảnh khắc của riêng mình, những khoảng thời gian của mình, chúng tôi biết chỉ cần tận dụng tốt nhất các cơ hội, và cuối cùng chúng tôi đã làm được”.

Ngược lại, đây là một trường hợp rất khó chịu đối với Fulham, đội đã thua 5 trong 8 trận gần nhất mà họ ghi bàn trước - là đội đánh mất nhiều điểm từ thế dẫn trước hơn bất kỳ CLB nào khác, ngoại trừ Brentford, kể từ đầu mùa giải trước. Fulham đang đứng thứ 11. “Thật sự đáng thất vọng”, hậu vệ Joachim Anderson của Fulham nói. “Chúng tôi đã kiềm chế họ ở những cơ hội lớn và chơi chắc chắn. Rồi chúng tôi có bàn thắng, và điều quan trọng là phải đoàn kết và chiến đấu - chúng tôi đã làm được điều đó, nhưng 2 bàn thắng từ hư không đó đã thay đổi cục diện trận đấu. Đây là một cú đấm thẳng vào mặt, nhưng chúng tôi cần phải ngẩng cao đầu và bước tiếp”.

LINH SƠN