Bóng đá Malaysia đối diện khủng hoảng kép

Quyết định mới đây của Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức khép lại mọi hy vọng lật ngược tình thế tại cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Phán quyết này không chỉ giữ nguyên án phạt nghiêm khắc (phạt 350.000 francs Thụy Sĩ - khoảng 1,9 triệu Ringgit Malaysia, đối với FAM và đình chỉ thi đấu toàn cầu trong 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch) mà còn đẩy bóng đá Malaysia vào một cuộc khủng hoảng đa chiều, đe dọa trực tiếp đến mục tiêu tham dự Asian Cup 2027. Dù FAM đã nỗ lực kháng cáo nhưng FIFA đã khẳng định lại lập trường không khoan nhượng đối với hành vi gian lận trong bóng đá.

7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 tháng

Hậu quả tức thì đã giáng xuống sự nghiệp của các cầu thủ liên quan. Ngay sau phán quyết, các CLB chủ quản América de Cali và Tenerife/Unionistas đã nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với các cầu thủ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và nghề nghiệp cho họ. Đáng chú ý, các cầu thủ này đang cân nhắc hành động pháp lý để kiện FAM yêu cầu bồi thường thiệt hại do những lỗi hành chính và kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ, điều này tạo ra một vòng xoáy kiện tụng chưa từng có trong lịch sử bóng đá của quốc gia này.

Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất đối với bóng đá Malaysia hiện tại không chỉ nằm ở án phạt tài chính hay sự nghiệp cá nhân mà là ở những hậu quả thể thao dây chuyền từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Với việc FIFA đã xác nhận hành vi gian lận, AFC gần như chắc chắn sẽ can thiệp vào kết quả của các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Theo tiền lệ và quy tắc kỷ luật, Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 tất cả các trận đấu có sự tham gia của 7 cầu thủ không đủ điều kiện, bao gồm các trận thắng trước Nepal và Việt Nam. Điều này có thể khiến Malaysia mất điểm quyết định, mất vị trí dẫn đầu bảng và bị loại khỏi vòng chung kết Asian Cup 2027.

Phản ứng của Chính phủ Malaysia đã làm rõ một vấn đề cốt lõi: trách nhiệm tài chính và liêm chính trong việc sử dụng công quỹ. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh khẳng định khoản ngân sách 15 triệu Ringgit được phân bổ cho đội tuyển quốc gia sẽ không được phép sử dụng để thanh toán tiền phạt của FIFA, đảm bảo tính minh bạch và tránh sự lãng phí công quỹ cho những sai phạm cá nhân của FAM, cho nên FAM phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả của những quyết định thiếu liêm chính.

Việc Nhiếp chính vương của Johor là Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết sẽ chi trả toàn bộ chi phí kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bằng tiền cá nhân giúp FAM giảm bớt gánh nặng tài chính từ vụ bê bối kể trên.

Mặc dù FAM đã bày tỏ sự thất vọng và kiên quyết tiếp tục kháng cáo lên CAS thì giới chuyên gia lại tỏ ra hoài nghi. Việc kháng cáo này là một quá trình tốn kém và mất thời gian, đồng thời cơ hội thành công là rất thấp khi FIFA đã giữ vững lập trường qua hai cấp xét xử. Đối với FAM, việc kéo dài vụ kiện lên CAS có thể là một chiến lược “mua thời gian”, trì hoãn quyết định xử phạt cuối cùng từ AFC, nhưng điều này không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Sự kiện này đã vượt ra khỏi khuôn khổ một vụ án kỷ luật thể thao. Các nhà phân tích và truyền thông đang kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện hơn, đặc biệt từ Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC), để xác định không chỉ lỗi lầm của FAM mà còn làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chính phủ đã thông qua các tài liệu giả mạo này. Dư luận Malaysia cũng đã có các phản ứng trái chiều, nhiều ý kiến tin rằng số tiền mà FAM dự kiến bỏ ra để theo đuổi vụ kháng cáo nên dành cho bóng đá nội địa. Họ yêu cầu sự minh bạch hoàn toàn và xem đây là cơ hội để FAM thực hiện một cuộc cải tổ triệt để, tái thiết niềm tin và tập trung trở lại vào chiến lược phát triển bền vững thay vì các giải pháp ngắn hạn thiếu liêm chính.

Bóng đá Malaysia đang đứng trước ngã ba đường, hoặc chấp nhận hậu quả, thanh lọc nội bộ hoặc tiếp tục sa lầy vào những tranh chấp pháp lý tốn kém với hy vọng mong manh. Hậu quả thực sự sẽ được định đoạt trong thời gian tới khi AFC chính thức ra án phạt về kết quả thi đấu.

CHU NGỌC