Bóng đá Đức không muốn “làm không công” cho các đối thủ

Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) vừa đưa ra đề xuất mang tính đột phá, họ muốn nhận được bồi thường khi các cầu thủ lựa chọn thi đấu cho các đội tuyển quốc gia khác sau khi đã trưởng thành qua các đội tuyển trẻ của Đức.

Kenan Yıldız (19) là một ngôi sao gốc Đức nhưng đang là tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngôi sao gốc Đức của Juventus, Kenan Yıldız đang là một tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền đạo Can Uzun của Eintracht Frankfurt cũng từ chối tuyển Đức để chọn Thổ Nhĩ Kỳ. Cựu tiền đạo của Hertha Berlin, Ibrahim Maza - hiện chơi cho Bayer Leverkusen - đang chơi cho tuyển Algeria sau khi từng khoác áo đội trẻ Đức. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ người Đức như Muhammed Damar và Nicolo Tresoldi hiện được cho là đang được Thổ Nhĩ Kỳ và Italy săn đón. Tờ báo Frankfurter Rundschau đưa tin hôm Chủ nhật rằng, hậu vệ Fabio Gruber của Nuremberg cũng đã chọn đại diện cho Peru…

“Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao một cầu thủ đã được huấn luyện chủ yếu tại CLB của mình trong 5 năm, đồng thời cũng được Liên đoàn chúng tôi huấn luyện với tư cách là các tuyển thủ trẻ, lại dễ dàng chuyển sang các Liên đoàn quốc gia khác mà không mất phí”, Giám đốc điều hành DFB, Andreas Rettig phát biểu với hãng thông tấn Dpa hôm thứ Ba. “Chúng tôi hiện đang xem xét liệu có khả năng yêu cầu bồi thường cho công tác đào tạo khi cầu thủ chuyển sang các Liên đoàn quốc gia khác hay không. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết rộng rãi. Nhưng công tác huấn luyện phải mang lại lợi ích cho cả 2 bên - cầu thủ và những người tham gia đào tạo”.

Bóng đá Đức cũng được hưởng lợi rất nhiều từ làn sóng nhập cư, điển hình như những cựu sao như Ilkay Gundogan, Mesut Ozil, Sami Khedira và Gerald Asamoah đã đóng góp vào thành công của đội tuyển quốc gia. Hay như ngôi sao trẻ được đánh giá cao nhất hiện tại Jamal Musiala đã chọn tuyển Đức dù trải qua mọi cấp độ trẻ của tuyển Anh. Tuần trước Said El Mala, cầu thủ tuổi teen của Cologne, đã được triệu tập cho vòng loại World Cup của Đức, và ít nhất 12 cầu thủ trong đội hình mới nhất từng có thể chọn đại diện cho các quốc gia khác…

Ngôi sao trẻ Jamal Musiala đã chọn tuyển Đức dù trải qua mọi cấp độ trẻ với tuyển Anh.

Tuy nhiên, Đức là một nền bóng đá ở trình độ cao nhất và sự cạnh tranh một suất ở đội tuyển quốc gia rất khốc liệt, dẫn đến có rất nhiều cầu thủ trẻ phải tìm kiếm cơ hội ở các đội tuyển khác vốn có mối liên hệ huyết thống.

“Ở Đức, 43% trẻ em dưới 5 tuổi mang 2 quốc tịch. Khi chúng lớn hơn 10 hoặc 12 tuổi, chúng có thể quyết định”, Rettig nói thêm. “Chúng tôi cũng đã phân tích danh sách đội hình từ U15 đến U21 trong Liên đoàn. Tỷ lệ này thậm chí cao hơn đáng kể so với con số 43% đã đề cập ở trên. Có những đội tuyển trẻ tuổi mà 7 hoặc 8 cầu thủ trong đội hình xuất phát đều mang 2 quốc tịch”.

FIFA sẽ cần phê duyệt và thực thi bất kỳ hệ thống thanh toán bồi thường nào. Nếu đề xuất của Đức được ghi nhận, các quốc gia khác như Pháp, Anh, Thụy Sĩ và Hà Lan cũng có thể kỳ vọng vào những khoản lợi nhuận bất ngờ từ việc các cầu thủ nội địa chuyển sang các đội tuyển quốc gia khác.

