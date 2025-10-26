Barcelona xác nhận Raphinha vắng mặt trận El Clasico

Raphinha không kịp bình phục chắc chắn là tổn thất rất lớn với Barcelona.

Raphinha đã phải ngồi ngoài một tháng sau khi bị chấn thương chân phải vào cuối tháng 9. HLV Hansi Flick đã nuôi hy vọng về việc ngôi sao chạy cánh của mình sẽ trở lại kịp thời cho trận ‘El Clasico’, nhưng hy vọng đó đã bị dập tắt một ngày trước chuyến đi đến Madrid khi trợ lý HLV Marcus Sorg xác nhận tuyển thủ Brazil sẽ không có mặt trong đội hình. Trước đó Barcelona cũng không có tiền đạo Robert Lewandowski, đồng nghĩa đội khách sẽ thiếu vắng 2 trong số những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ Trong trận đấu tại Santiago Bernabeu mùa giải trước, Raphinha và Lewadowski đã cùng nhau ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Barca.

Ngoài ra, hậu vệ đa năng Jules Kounde đã vắng mặt 2 buổi tập vì lý do chưa rõ sau khi anh rời sân trong chiến thắng 6-1 của Barcelona trước Olympiakos tại Champions League hôm thứ Ba. Hậu vệ này đã trở lại tập luyện vào thứ Bảy, nhưng Sorg cho biết đội bóng “sẽ đợi đến phút cuối mới quyết định” liệu ngôi sao người Pháp có ra sân hay không. Vị trợ lý này cũng không chắc về khả năng ra sân ngay từ đầu của tiền đạo người Tây Ban Nha, Ferran Torres sau khi anh vừa bình phục chấn thương cơ. Ngoài ra, tiền vệ sáng tạo Dani Olmo và thủ môn số 1 Joan Garcia chắc chắn vắng mặt do chấn thương.

“Tam tấu” từng khuynh đảo ‘El Clasico’ mùa giải trước hiện chỉ Lamine Yamal là sẵn sàng.

Trợ lý Sorg cũng sẽ giám sát bên ngoài đường biên của Barca thay cho HLV Flick, người bị cấm chỉ đạo sau khi nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng ở vòng đấu trước. Trong tay Sorg, hiện tại hàng tấn công tốt nhất là để Lamine Yamal - người đã ghi 3 bàn và có 2 pha kiến ​​tạo trong 4 chiến thắng ‘El Clasico’ mùa trước - đá cặp với Marcus Rashford và Roony Bardghji, hoặc thử nghiệm một Fermin Lopez đang rất sung sức ở vị trí “số 9 ảo”. Bất chấp khó khăn đó, tiền vệ chủ chốt Pedri vẫn đầy tự tin: “Tất nhiên tôi rất muốn tất cả mọi người đều có thể ra sân, HLV và toàn đội cũng vậy, nhưng những người trong chúng tôi đủ thể lực sẽ cống hiến hết mình và chiến đấu vì 3 điểm”.

Phía ngược lại, Real Madrid liên tiếp đón tin vui về nhân sự. HLV Xabi Alonso đã điền tên hậu vệ cánh hàng đầu Trent Alexander-Arnold vào danh sách đăng ký cho trận đấu. Đây là lần đầu tiên ngôi sao người Anh được điền tên kể từ khi bị chấn thương gân kheo trái vào giữa tháng 9. Điều này đồng nghĩa Real Madrid chỉ còn trung vệ Antonio Rudiger trong danh sách chấn thương.

