Barcelona mất Raphinha và thủ môn Garcia trong “vài tuần”

Barcelona chịu cú sốc khi ngôi sao tấn công Raphinha và thủ môn số 1 Joan Garcia phải nghỉ thi đấu trong vài tuần tới.

Joan Garcia, tân binh đến từ Espanyol trong mùa hè, đã bắt chính trong mọi trận đấu của Barca cho đến nay của mùa giải mới, nhưng anh đã bị chấn thương sụn chêm ở đầu gối trái. Theo truyền thông Tây Ban Nha, anh đã dính chấn thương trong buổi tập hôm thứ Sáu. Barca xác nhận hôm thứ Sáu rằng Garcia sẽ phải phẫu thuật nội soi, dự kiến ​​sẽ phải ngồi ngoài từ 4 đến 6 tuần.

Barca cũng xác nhận Raphinha sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần sau khi bị chấn thương gân kheo phải, dường như đã bị chấn thương vào thứ Năm trong chiến thắng 3-1 trước Oviedo. Tiền đạo người Brazil đóng vai trò quan trọng giúp Barca vô địch La Liga và Copa del Rey mùa trước. Giờ đây, Raphinha sẽ vắng mặt trong trận tiếp đón Real Sociedad tại La Liga vào Chủ nhật, cũng như tiếp đón nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain sau đó 3 ngày trong trận đấu thứ 2 tại Champions League và chuyến làm khách tại Sevilla trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10.

Tin tức chấn thương mới của Barca được đưa ra sau khi tiền vệ Gavi phải nghỉ thi đấu 5 tháng sau ca phẫu thuật vào đầu tuần này, còn Fermin Lopez gặp vấn đề về cơ khiến anh phải nghỉ thi đấu 3 tuần. Điều này khiến HLV Hansi Flick thêm lo ngại về tình hình chấn thương ngày càng nghiêm trọng của đội. Theo SPORT, tổng cộng 11 cầu thủ đội một đã phải nghỉ thi đấu kể từ mùa hè, với 7 người trong số họ bị chấn thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau. Điều này thật sự là bất thường khi xét đến việc Barca có rất ít chấn thương trong mùa giải trước.

Mặc dù Barca có sự hỗ trợ từ Wojciech Szczesny trong khung thành và những cầu thủ như Marcus Rashford, Ferran Torres và Roony Bardghji ở vị trí tiền vệ cánh, nhưng sự thiếu hụt chất lượng sẽ thể hiện rõ trong đội hình Barca trong những trận đấu sắp tới. May mắn là HLV Hansi Flick cũng nhận được tin tốt, khi cả Lamine Yamal và Alejandro Balde đều đã tập luyện vào thứ Sáu và có thể ra sân vào cuối tuần này. Yamal cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh sẵn sàng ra sân sau khi vắng mặt 4 trận vì chấn thương háng. Tuy nhiên, ngôi sao 18 tuổi vẫn phải chờ bác sĩ đội bóng cho phép thi đấu.

THANH TUẤN