Barcelona đối mặt thách thức sau kỳ nghỉ quốc tế

Đương kim vô địch Barcelona chuẩn bị cho trận đấu sân nhà đầu tiên tại La Liga mùa giải mới với loạt sự vắng mặt các trụ cột vì chấn thương, và phải chơi trên một sân vận động hoàn toàn không phù hợp với vị thế của mình.

HLV Hansi Flick và Barcelona đối mặt nhiều thách thức sau kỳ nghỉ quốc tế.

Trong số ít vấn đề ngoài sân cỏ của Barcelona, ​​vấn đề lớn nhất là việc sân vận động Camp Nou mới được cải tạo chưa thể mở cửa trở lại. Giấy phép trở lại Camp Nou vẫn chưa được phê duyệt, vì vậy CLB xứ Catalan phải chơi trận đấu sân nhà đầu tiên tại La Liga trên một sân vận động có sức chứa 6.000 chỗ ngồi. Vào Chủ nhật, khi tiếp đón Valencia, Barca chỉ có thể sử dụng sân Estadi Johan Cruyff - nơi thường xuyên tổ chức các trận của đội nữ Barca, ​​đội dự bị và đội trẻ nam.

Barca cho biết vẫn chưa có lịch trình cụ thể về thời điểm họ có thể xin được giấy phép xây dựng sân Camp Nou. CLB đã thi đấu hai mùa giải gần nhất tại sân vận động Olympic thuộc sở hữu công của thành phố. Chủ tịch Joan Laporta cho biết hôm thứ Năm: “Chúng tôi sẽ trở lại Camp Nou sớm nhất có thể”.

Barca phải thi đấu 3 vòng đấu đầu tiên mùa giải mới trên sân khách và đạt được kết quả có thể chấp nhận được. Đội bóng của HLV Hansi Flick đã mở màn với hai chiến thắng, tại Mallorca và Levante, nhưng đã bị Rayo Vallecano cầm hòa 1-1 trong trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc tế. Nhưng vào Chủ nhật này, HLV Hansi Flick không thể trông cậy vào các ngôi sao đang dưỡng thương như Frenkie de Jong, Alejandro Balde và Gavi. Trong đó chấn thương của De Jong xảy ra khi anh đang thi đấu cho đội tuyển Hà Lan trong kỳ nghỉ quốc tế này. Ngoài ra Barca cũng không có thủ môn Marc-Andre Ter Stegen.

Real Madrid đang bay cao nhờ phong độ ghi bàn sung mãn của Kylian Mbappe.

Những cặp đấu chính ở vòng 4 bao gồm Real Madrid, đội đã thắng cả ba trận đầu tiên, sẽ tiếp đón Real Sociedad, đội bóng chưa có chiến thắng nào, vào thứ Bảy. Sociedad đã mở màn mùa giải với những trận hòa liên tiếp trước Valencia và Espanyol, đồng thời để thua trước đội bóng mới lên hạng Oviedo. Trong khi Real Madrid đã đánh bại Oviedo trên sân khách, và giành chiến thắng trước Osasuna và Mallorca. HLV Xabi Alonso của Real Madrid vẫn chưa thể sử dụng tiền vệ Jude Bellingham dù ngôi sao người Anh đã tập luyện trở lại sau 8 tuần hồi phục ca phẫu thuật vai.

Athletic Bilbao, đội duy nhất còn lại mở màn mùa giải với ba trận thắng liên tiếp, hy vọng sẽ duy trì đà bức phá khi chỉ tiếp đón Alaves vào thứ Bảy. Athletic trước đó đã đánh bại Real Betis, Sevilla và Rayo Vallecano. Tuy nhiên, Athletic có thể sẽ không có tiền đạo ngôi sao Nico Williams do chấn thương khi khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Trong khi đó Atletico Madrid, đội có khởi đầu chậm chạp bất thường sau những trận hòa trước Alaves và Elche và trận thua trước Espanyol, sẽ cố gắng giành chiến thắng đầu tiên khi tiếp đón đội bóng đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng là Villarreal vào thứ Bảy...

Những cầu thủ đáng chú ý tiếp tục gọi tên Kylian Mbappe, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu mùa trước đang tiếp tục dẫn đầu mùa giải này với ba bàn sau ba trận cho Real Madrid. Hai cầu thủ khác cũng có ba bàn - Adrian Liso của Getafe và Tajon Buchanan của Villarreal. Trong khi Lamine Yamal của Barcelona, và Vinicius Junior của Real Madrid cũng muốn gia tăng số bàn thắng của mình hơn con số hai.

Real Betis dự kiến ​​sẽ ra mắt tiền đạo Antony, tân binh người Brazil vừa ký hợp đồng với mức phí chuyển nhượng 22 triệu EUR từ Man.United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Antony, người chỉ ghi 12 bàn sau 96 lần ra sân trong ba năm thi đấu cho Man.United, nhưng đã có sự hồi sinh trong sự nghiệp khi được cho mượn tại Betis vào nửa cuối mùa giải trước. Gần đây, anh cho biết đã từ chối một lời đề nghị hấp dẫn từ Bayern Munich để trở lại Betis vào mùa hè này.

THANH TUẤN