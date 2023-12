Barcelona cần bàn thắng muộn để chật vật vượt qua Almeria

Barcelona chật vật mới vượt qua được Almeria vốn chưa biết thắng ở mùa này.

Phải đến phút 83, tiền vệ Sergi Roberto mới ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Barca trên sân nhà, một chiến thắng rất cần thiết đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng và đưa CLB xứ Catalan trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sergi Roberto khởi đầu ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong đội hình kiệt quệ của Barca vì sự vắng mặt của Frenkie de Jong bị treo giò và Pedri bị chấn thương. Tiền vệ đội trưởng 31 tuổi người Tây Ban Nha, người cũng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, chia sẻ sau trận: “Chúng tôi hiểu lý do tại sao người hâm mộ không hài lòng, chúng tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta phải đoàn kết hơn bao giờ hết. Chúng tôi cần những người hâm mộ phía sau đội bóng. Hy vọng chúng tôi sẽ bắt đầu vào năm tới bằng chân phải”.

Raphinha mở tỷ số cho Barca ở phút 33 nhưng Leo Baptistao gỡ hòa ở phút 41. Trong hiệp hai, Roberto đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 60, nhưng Almeria một lần nữa gỡ hòa khi Edgar Gonzalez ghi bàn ở phút 71, trong một tình huống rối loạn chứng kiến thủ môn dự bị của chủ nhà Inaki Pena - người thay cho Marc-Andre ter Stegen bị chấn thương - để rơi bóng vì va chạm với hậu vệ Ronald Araujo trong vòng cấm. Và cả khi Roberto nâng tỷ số lên 3-2, phải nhờ phản xạ của Inaki Pena mới ngăn đội khách gỡ hòa ở phút 86.

Tiền vệ Sergi Roberto tỏa sáng với cú đúp mang về chiến thắng 3-2 cho Barcelona.

Với chiến thắng nhọc nhằn này, Barca tạo cách biệt 3 điểm so với đội xếp thứ 4 là Atletico Madrid - đội còn trận đấu bù tiếp đón Sevilla vào thứ Bảy. Nhà vô địch khép lại năm 2023 của mình khi kém 4 điểm so với vị trí nhì bảng của Real Madrid và 6 điểm so với đội dẫn đầu Girona - nhưng cách biệt có thể nới rộng một lần nữa khi Real Madrid đến thăm Alaves trong khi Girona tới làm khách tại Real Betis, cả 2 trận đều diễn ra vào thứ Năm,

Phía ngược lại, Almeria là đội duy nhất chưa thắng trận nào ở La Liga mùa này. CLB thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Saudi Arabia đã không thắng trong 21 trận liên tiếp ở La Liga kể từ mùa giải trước. Almeria đứng ở vị trí cuối cùng với 5 điểm, kém vị trí an toàn đến 8 điểm.

Đội xếp thứ năm Athletic Bilbao đã đánh bại đội xếp thứ 9 là Las Palmas với tỷ số 1-0 trên sân nhà, với Unai Gomez ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ thứ 4. Bilbao hiện có cùng 35 điểm so với vị trí thứ 4 của Atletico - đội còn trận đấu bù tiếp đón Sevilla vào thứ Bảy.

Villarreal đã tiến xa hơn khỏi khu vực xuống hạng khi đánh bại Celta Vigo 3-2 để chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng ở La Liga. Villarreal vươn lên vị trí thứ 13 với 19 điểm, hơn 6 điểm so với khu vực nguy hiểm. Trong khi Celta, đội chỉ có một chiến thắng trong 14 trận gần đây nhất, đứng ở vị trí thứ 18 với 13 điểm.

THANH TUẤN