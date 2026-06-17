Bảng I: Mbappe làm nên lịch sử, Les Bleus khởi đầu thắng lợi

Hai bàn thắng của đội trưởng Kylian Mbappe giúp Pháp 3-1 trước Senegal mở màn bảng I.

Vừa lập hat-trick trong trận chung kết World Cup 2022 kinh điển gặp Argentina, Mbappe đã ghi tên mình vào lịch sử hôm thứ Ba. Bàn thắng ở phút 66 của cầu thủ Real Madrid là bàn thắng thứ 57 của anh cho đội tuyển quốc gia trên mọi đấu trường, san bằng kỷ lục của Olivier Giroud về số bàn thắng nhiều nhất cho đội tuyển Pháp. Trong thời gian bù giờ, Mbappe đã dập tắt hy vọng lội ngược dòng của Senegal, ghi bàn thắng thứ 58 trong màu áo đội tuyển Pháp, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Les Bleus.

Cú sút xa mạnh mẽ đó là bàn thắng thứ 14 trong sự nghiệp World Cup của Mbappe, vượt qua Just Fontaine để trở thành cầu thủ Pháp ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng chung kết. Cố tiền đạo người Pháp đã ghi tất cả các bàn thắng của mình trong một kỳ World Cup duy nhất, lập kỷ lục 13 bàn thắng tại World Cup 1958, và đến nay vẫn là kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất của một cầu thủ tại giải đấu này. 14 bàn thắng của Mbappe nhiều hơn một bàn so với đội trưởng Argentina, Lionel Messi - người cần đến 5 kỳ World Cup để đạt được 13 bàn - và Mbappe đã vượt qua người đồng đội cũ ở CLB trong kỳ World Cup thứ 3 của mình. Cầu thủ giành Chiếc giày vàng World Cup 2022 hiện chỉ còn kém kỷ lục của Miroslav Klose tại giải đấu này 2 bàn thắng nữa.

Trở lại với trận đấu, một diễn biến được chia thành 2 hiệp rõ ràng. Mặc dù Pháp đã thắng trận mở màn trong cả 3 trận chung kết trước đó dưới thời HLV Didier Deschamps, nhưng họ đã không thể hiện được phong độ ấn tượng trong hiệp một trước Senegal. 45 phút đầu tiên ở New Jersey hoàn toàn khác xa so với những gì nhiều người kỳ vọng ở đội tuyển Pháp, khi hầu hết đều tin rằng họ sở hữu rất nhiều cầu thủ chất lượng.

Những thay đổi của HLV Didier Deschamps giúp Les Bleus tìm lại phong độ ấn tượng trong hiệp 2 trước Senegal.

Không một cầu thủ nào trong số những người chất lượng đó thể hiện được khả năng của mình trong hiệp một, khi ‘Những chú sư tử Teranga” hiếm khi tỏ ra bị áp lực. Những pha phối hợp và sự sáng tạo của Les Bleus gần như biến mất trong phần lớn thời gian hiệp đấu. Sau 45 phút thi đấu, Pháp chỉ có một cú sút, con số thấp nhất của họ trong một trận đấu vòng bảng World Cup kể từ khi Opta bắt đầu phân tích giải đấu năm 1966. Mbappe gần như bị loại khỏi trận đấu trong hiệp một, với những đường chuyền từ các cầu thủ sáng tạo của Pháp vô cùng tệ hại.

Trong hiệp 2, là một đội tuyển Pháp hoàn toàn khác, với nhịp độ trận đấu tăng lên đáng kể khi họ thực hiện những pha phối hợp nhanh và đẹp mắt. Một quyết định không thổi phạt đền gây tranh cãi dường như là liều thuốc tinh thần mà đội bóng của Deschamps cần, khi trọng tài Alireza Faghani cho rằng Mbappe đã chủ động phạm lỗi khi Sadio Mane phạm lỗi với anh trong vòng cấm.

Chỉ vài phút sau, Mbappe đã ghi bàn nhờ đường chuyền thông minh của Michael Olise, anh dứt điểm hiểm hóc vào góc khung thành, vượt tầm với của thủ môn Edouard Mendy. Sau đó, lối chơi mạch lạc và những đường chuyền đẹp mắt của đội tuyển Pháp trở nên quá sức đối với Senegal, khi đội bóng xếp hạng 3 thế giới bắt đầu chiếm ưu thế. Vài phút sau khi vào sân thay Ousmane Dembele, Barcola nhân đôi cách biệt, tâng bóng qua đầu Mendy sau đường chuyền thuận lợi của Adrien Rabiot.

Ibrahim Mbaye thắp lên tia hy vọng cho đội tuyển châu Phi với bàn thắng danh dự ở phút 94, bàn thắng thứ 2 của anh cho đội tuyển quốc gia năm nay, và thứ 5 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, niềm hy vọng đó không kéo dài lâu khi Mbappe tung cú sút xa đẹp mắt chỉ vài giây sau khi trận đấu bắt đầu, ấn định chiến thắng 3-1 cho Les Bleus.

LINH SƠN