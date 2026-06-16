Nghẹt thở vì vé World Cup 2026 hay cuộc chiến của những người hâm mộ thực thụ

Juan Velosa mơ được xem Colombia thi đấu tại World Cup. Anh sinh ra ở Bogota, đang sống tại Baltimore - Mỹ, và trái bóng tròn là niềm đam mê lớn. Nhưng khi giá vé và chi phí di chuyển đến Mexico hay Miami được công bố, giấc mơ tan biến ngay lập tức. “Nó hoàn toàn ngoài tầm với của tôi”, anh nói.

Thay vì buồn bã bỏ cuộc, Juan làm một điều thực tế: tìm trận đấu rẻ nhất. Một tháng trước, khi tình cờ kiểm tra giá vé, anh phát hiện ra trận Bờ Biển Ngà vs Curacao có giá 270 USD. Anh mua ngay, bất chấp chẳng có chút liên hệ nào với hai đội bóng ấy. “Tôi nghĩ đó là cơ hội có một không hai để được tham dự World Cup, được trải nghiệm cảm giác của một trận đấu”, Juan nói với trang CAN (Singapore). “Năm ngoái tôi đến xem FIFA Club World Cup và đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tôi hy vọng lần này cũng vậy”.

Juan không đơn độc. Hàng ngàn người hâm mộ đang phải đối mặt với cùng một thực tế: vé đắt, và cách duy nhất để vào sân là… từ bỏ đội bóng của mình.

Dale Mulhall, một fan cuồng nhiệt của Leeds United và đội tuyển Anh, sống ở Massachusetts, cách sân Gillette chỉ 40 km. Anh thèm được xem Tam Sư đá với Ghana. Nhưng vé cho các cổ động viên chính thức thì quá ít, giá thì vẫn ở mức vài trăm đô la. Dale quyết định chọn một lựa chọn khác: Uruguay vs Saudi Arabia. Lý do? Vì Marcelo Bielsa – huyền thoại từng dẫn dắt Leeds – giờ là HLV Uruguay. Anh mua hai vé, giá 220 USD mỗi chiếc.

Dale (thứ 2 từ phải sang) - Ảnh NVCC

Dale kể lại: “Tôi từng đến World Cup 2006 ở Đức, vé hạng 2 cho trận Italy vs Ghana chỉ có 55 Eur. Tôi hiểu lạm phát là có thật, nhưng theo tôi, vé nên ở mức 65-300 USD là hợp lý. Như thế người hâm mộ thực sự mới có cơ hội”. Anh đã cố gắng hết sức, và cuối cùng may mắn săn được một vé hạng 1 trận Anh vs Ghana với giá… 490 USD. “Không phải giá lý tưởng, nhưng có mấy khi Anh lại đá ngay gần nhà tôi chứ?”

Giá vé cho 90 trong số 104 trận đấu đã tăng trung bình 34% từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026. Vé hạng thường rẻ nhất cho trận chung kết đã lên đến 5.785 đô la. Vé hạng cao nhất chạm mốc 10.990 đô la. Trên thị trường thứ cấp, một số vé chung kết được rao bán ở mức gần 33.000 đô la. Để so sánh: khi Mỹ, Canada và Mexico nộp hồ sơ đăng cai, họ hứa hẹn với FIFA rằng vé vào chung kết sẽ không vượt quá 1.550 đô la. Khoảng cách giữa lời hứa và thực tế là gần 4.500 đô la — chỉ tính theo giá mặt vé, chưa tính thị trường thứ cấp. Một chiếc vé hạng 3 — hàng ghế cao nhất trên sân — cho trận Mexico gặp Nam Phi ngay ở vòng bảng được rao trên thị trường thứ cấp với giá 5.324 đô la. Giá gốc: 895 đô la. Một vé chung kết hạng tương đương, giá gốc 3.450 đô la, tại một thời điểm được rao đến 143.750 đô la. Cho một chỗ ngồi trong 90 phút.

Becky Arntsen – một fan nữ của đội tuyển Anh – có cách tính khác. Thay vì cố chen chân vào các thành phố đắt đỏ của Mỹ, cô chọn Mexico, nơi chi phí khách sạn, di chuyển, ăn uống rẻ hơn nhiều. Cô đặt vé cho trận Tunisia vs Nhật Bản, Colombia vs Congo và Colombia vs Uzbekistan, tổng cộng… 500 USD cho ba trận. “Chúng tôi có thể xem Anh ở fan zone hoặc quán rượu. Không sao cả. Điều đó còn rẻ hơn và có thể ăn thêm bánh tacos”, Becky cười.

Becky tại Qatar 2022

Những câu chuyện của Juan, Dale và Becky phản ánh một thực tế khắc nghiệt của World Cup 2026: giá vé tăng vọt, đặc biệt là so với giải đấu ở Qatar 2022. Football Supporters Europe (FSE) — tổ chức đại diện cho hàng chục triệu CĐV trên khắp châu Âu — tính toán rằng một CĐV theo dõi đội tuyển của mình từ vòng bảng đến chung kết thông qua kênh phân phối chính thức sẽ phải chi ít nhất 6.900 đô la — gấp gần năm lần so với World Cup Qatar 2022 (1.400 đô la).

Phản ứng không chỉ đến từ các tổ chức CĐV. Thủ tướng Anh Keir Starmer viết trên mạng xã hội: "Là người từng để dành tiền mua vé xem tuyển Anh, tôi khuyến khích FIFA làm nhiều hơn để vé trở nên phải chăng hơn, để World Cup không mất kết nối với những người hâm mộ thực sự đã tạo nên sức hút cho môn thể thao này."

Tổng chưởng lý của New York và New Jersey mở điều tra chính thức về chính sách định giá của FIFA, phát lệnh triệu tập. Nhiều thành viên Quốc hội Mỹ yêu cầu Chủ tịch Infantino ra điều trần trước Quốc hội.

Các chuyên gia kinh tế như Giáo sư Richard Sheehan (Đại học Notre Dame) dự báo giá vé sẽ không giảm mạnh, dù có thể giảm đôi chút vào phút chót. Còn Juan Velosa, dù không được xem Colombia, vẫn thấy hạnh phúc: “Tôi sẽ được thấy điều gì đó vượt xa môn thể thao này: văn hóa bóng đá của những đất nước chưa từng nổi tiếng”. Và đối với anh, đó mới là ý nghĩa thực sự của World Cup.

LONG KHANG