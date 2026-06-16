Lịch thi đấu ngày 17-6 World Cup 2026

Các nhà đương kim vô địch Argentina sẽ nhập cuộc vào ngày 17-6 ở cuộc so tài cùng Algeria vào lúc 8 giờ. Đây cũng là ngày thi đấu đáng chú ý khi đồng loạt hai ngôi sao lớn cùng xung trận, đó là Messi và Mpande.

Cùng ra quân ở bảng J ngoài Argentina và Algeria còn có cuộc so tài giữa đội tuyển Áo và Jordan.

Cũng vào ngày 17-6 diễn ra hai trận đấu ở bảng I, đáng chú ý là cuộc so tài giữa đội tuyển Pháp và Senegal, trận còn lại diễn ra giữa Na Uy và Iraq.

LÊ ANH