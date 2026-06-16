Lịch thi đấu ngày 17-6 World Cup 2026

Cùng ra quân ở bảng J ngoài Argentina và Algeria còn có cuộc so tài giữa đội tuyển Áo và Jordan.
Cũng vào ngày 17-6 diễn ra hai trận đấu ở bảng I, đáng chú ý là cuộc so tài giữa đội tuyển Pháp và Senegal, trận còn lại diễn ra giữa Na Uy và Iraq.
Các nhà đương kim vô địch Argentina sẽ nhập cuộc vào ngày 17-6 ở cuộc so tài cùng Algeria vào lúc 8 giờ. Đây cũng là ngày thi đấu đáng chú ý khi đồng loạt hai ngôi sao lớn cùng xung trận, đó là Messi và Mpande.
Cùng ra quân ở bảng J ngoài Argentina và Algeria còn có cuộc so tài giữa đội tuyển Áo và Jordan.
Cũng vào ngày 17-6 diễn ra hai trận đấu ở bảng I, đáng chú ý là cuộc so tài giữa đội tuyển Pháp và Senegal, trận còn lại diễn ra giữa Na Uy và Iraq.