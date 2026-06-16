WORLD CUP 2026

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu ngày 17-6 World Cup 2026

SGGPO

Các nhà đương kim vô địch Argentina sẽ nhập cuộc vào ngày 17-6 ở cuộc so tài cùng Algeria vào lúc 8 giờ. Đây cũng là ngày thi đấu đáng chú ý khi đồng loạt hai ngôi sao lớn cùng xung trận, đó là Messi và Mpande.

Lịch thi đấu ngày 17-6 World Cup 2026

Cùng ra quân ở bảng J ngoài Argentina và Algeria còn có cuộc so tài giữa đội tuyển Áo và Jordan.

Cũng vào ngày 17-6 diễn ra hai trận đấu ở bảng I, đáng chú ý là cuộc so tài giữa đội tuyển Pháp và Senegal, trận còn lại diễn ra giữa Na Uy và Iraq.

Tin liên quan
LÊ ANH

Từ khóa

Đội tuyển Áo Algeria Sénégal Đội tuyển Pháp Na Uy Ra quân Iraq Argentina Đáng chú ý Trận đấu

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn