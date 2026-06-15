Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 16-6

Bảng G sẽ chính thức khởi động vào ngày 16-6, bảng đấu có sự hiện diện của đội trong top hàng đầu bảng xếp hạng FIFA là đội tuyển Bỉ.

Đây cũng là ngày của bóng đá châu Á khi có thêm hai đại diện khác xung trận là Iran (bảng G) và Saudi Arabia (bảng H).

Từ sự thành công của Hàn Quốc và Nhật Bản hy vọng sẽ tạo đà cho hai đội trên có tinh thần tốt để kiếm điểm đầu tiên.

LÊ ANH