Lịch thi đấu World Cup 2026, ngày 14-6

Một trong những ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch tại giải lần này, đội tuyển Brazil sẽ xung trận vào ngày 14-6 qua cuộc so tài với đội tuyển Morocco ở bảng C.

Trận còn lại ở bảng C là cuộc so tài giữa Haiti và Scotland sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ.

Cũng vào ngày 14-6 còn có 2 trận đấu giữa Qatar - Thụy Sỹ (bảng B) và Australia - Thổ Nhĩ Kỳ (bảng D).

LÊ ANH