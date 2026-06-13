WORLD CUP 2026

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu World Cup 2026, ngày 14-6

SGGPO

Một trong những ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch tại giải lần này, đội tuyển Brazil sẽ xung trận vào ngày 14-6 qua cuộc so tài với đội tuyển Morocco ở bảng C.

Lịch thi đấu World Cup 2026, ngày 14-6

Trận còn lại ở bảng C là cuộc so tài giữa Haiti và Scotland sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ.

Cũng vào ngày 14-6 còn có 2 trận đấu giữa Qatar - Thụy Sỹ (bảng B) và Australia - Thổ Nhĩ Kỳ (bảng D).

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LÊ ANH

Từ khóa

Thụy Sỹ Haiti Qatar Thổ Nhĩ Kỳ Australia Trận đấu Diễn ra

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