Bàn thắng ở phút 100 giúp HA.GL giành lại 1 điểm trước Thanh Hóa

Cuộc so tài giữa hai đội đang kẹt ở khu vực cuối bảng là HA.GL và Thanh Hóa diễn ra sôi nổi và kịch tính đến phút cuối. Đội bóng xứ Thanh đánh rơi chiến thắng ở phút 90 (+10) đầy tiếc nuối từ cú dứt điểm của Quang Kiệt trong tình huống phối hợp đá phạt.

HA.GL và Thanh Hóa bất phân thắng bại ở vòng 11. Ảnh: MINH TRẦN

Cùng lận đận ở nhóm cuối bảng nên hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng ở cuộc đối đầu trực tiếp này. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay từ sau tiếng còi khai cuộc khi đôi bên quá hiểu rõ nhau nên không mất thời gian để thăm dò. Phút thứ 4, Minh Tâm đã đưa được bóng vào khung thành đội khách, nhưng sau khi check VAR trọng tài đã không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Thanh Hóa đáp trả ngay sau đó với các pha hãm thành dồn dập. Phút 11, hậu vệ Jairo phá bóng cứu thua cho chủ nhà trên vạch ngang khung thành từ pha dứt điểm của Văn Thuận. Hai phút sau, cũng từ pha xử lý không tốt của thủ môn Trung Kiên, Nguyễn Hoàng có pha đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng bay vọt xà.

Đến phút 45, Thanh Hóa kịp có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Từ pha đá phạt góc của Văn Thuận, Mamadou đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc vào lưới, khép lại hiệp đầu lợi thế về tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.

Niềm vui của Quang Kiệt sau bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà vào cuối trận.

Sang hiệp 2 HA.GL cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhằm hy vọng tìm bàn gỡ, nhưng thiếu những nhân tố nhiều kinh nghiệm dẫn dắt thế trận nên không gây bất ngờ cho hàng phòng ngự đội khách. Nhiều sự điều chỉnh về con người lẫn đấu pháp được hai đội vận hành từ giữa hiệp hai. Trong đó, Thanh Hóa đã thay một lúc 3 trụ cột trong đó có hậu vệ Quế Ngọc Hải vào sân với hy vọng kinh nghiệm của cầu thủ này gia cố hàng thủ.

Rimario một lần nữa tung lưới đội chủ nhà vào phút 90+7, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Đến phút bù giờ cuối cùng, khán đài sân Pleiku như vỡ òa với bàn gỡ 1-1 cho HA.GL từ tình huống rướn người đệm bóng của Quang Kiệt sau pha phối hợp đá phạt góc.

Bất phân thắng bại, hai đội tiếp tục níu chân nhau ở khu vực cuối bảng khi có cùng 8 điểm, chỉ hơn Đà Nẵng đang đội sổ đúng 1 điểm.

CAO TƯỜNG