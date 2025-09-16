Ban lãnh đạo Man.United vẫn đặt niềm tin vào Amorim

Man.United sẵn sàng cho Ruben Amorim thêm thời gian để xoay chuyển tình thế.

Amorim đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng sau kết quả tại sân vận động Etihad, nơi trận thua thứ 2 sau 4 vòng đấu khiến Man.United rơi xuống vị trí thứ 14 với chỉ 4 điểm - cũng khiến họ có khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 33 năm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ giành được 8 chiến thắng trong tổng số 31 trận đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ khi tiếp quản vị trí từ Erik ten Hag vào tháng 11.

Tuy nhiên, theo ESPN, hiện tại, Amorim vẫn giữ được niềm tin của ban lãnh đạo CLB, và vị HLV 40 tuổi này dự kiến ​​sẽ dẫn dắt đội chào đón Chelsea đến Old Trafford vào thứ Bảy. Sau khi đối đầu với đội bóng của Enzo Maresca, Quỷ đỏ sẽ có các trận đấu với Brentford và Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10. Tuy nhiên, chưa có khung thời gian nào được đưa ra về việc sự ủng hộ của Man.United sẽ kéo dài bao lâu.

Trong khi đó, Man.United lên kế hoạch công bố báo cáo tài chính thường niên vào ngày 17-9. Man.United, được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, đã đưa ra một tuyên bố cho các nhà đầu tư để xác nhận rằng báo cáo tài chính quý IV của CLB, bao gồm năm tài chính tính đến ngày 30-6, sẽ được công bố vào lúc 7 giờ sáng giờ miền Đông của Mỹ.

Chủ sở hữu thiểu số Jim Ratcliffe sắp đối mặt với một báo cáo tài chính đáng thất vọng.

Vừa qua là một năm đầy biến động cả trong và ngoài sân cỏ tại Old Trafford, với việc đội bóng ghi nhận thành tích thấp nhất từ ​​trước đến nay tại Premier League, và CLB sa thải hàng trăm nhân viên... Chủ sở hữu thiểu số Jim Ratcliffe, người đã bơm 300 triệu bảng tiền túi của mình vào CLB, đã tuyên bố vào tháng 3 rằng Man.United đang gặp khó khăn tài chính, cho biết đội bóng 20 lần vô địch Anh có nguy cơ cạn kiệt tiền trước khi kết thúc năm 2025. “Nói một cách đơn giản, CLB đã chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được trong bảy năm qua, và kết cục của nó rất khó khăn”, Ratcliffe nói. “Và đối với Man.United, tình trạng đó đã kết thúc vào cuối năm nay, cuối năm 2025, khi CLB cạn kiệt tiền mặt”.

Một năm trước, Man.United báo cáo khoản lỗ ròng 113,2 triệu bảng trong tài khoản của họ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30-6-2024. Đồng thời, tổng nợ của CLB là 547 triệu bảng - 20 năm sau khi gia đình Glazer, những người sở hữu đa số, hoàn tất việc tiếp quản CLB trước đây không có nợ. Nhà Glazer vẫn là chủ sở hữu đa số của Quỷ đỏ, trong khi Tập đoàn INEOS của Ratcliffe mua lại 27,7% cổ phần vào tháng 2-2024 để tiếp quản các hoạt động bóng đá tại Old Trafford.

LINH SƠN