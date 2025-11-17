ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 7-2026

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024

Giải đấu năm 2026 là lần thứ 16 các đội tuyển thuộc các Liên đoàn thành viên Đông Nam Á so tài theo chu kỳ hai năm một lần, kể từ giải đầu tiên tổ chức tại Singapore vào năm 1996.

Lễ bốc thăm chính thức ASEAN Cup™ 2026 sẽ được tổ chức vào năm sau (thời điểm cụ thể sẽ được AFF công bố). Hai trận play-off nhằm xác định tấm vé cuối cùng vào Vòng bảng sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi – lượt về vào các ngày 2 và 9-6.

Vòng bảng gồm 10 đội sẽ diễn ra từ 24-7 đến 8-8, theo thể thức vòng tròn một lượt tại các quốc gia trong khu vực. Các vòng đấu loại trực tiếp (lượt đi – lượt về) sẽ diễn ra từ 15-8 và khép lại vào 26-8.

Xuân Son tích cực tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam sau thời gian dài nghỉ thi đấu điều trị chấn thương.

Thiếu tướng Khiev Sameth, Chủ tịch AFF, cho biết: "ASEAN Cup™ là giải đấu bóng đá quốc tế hàng đầu của Đông Nam Á. Chúng tôi rất vui mừng thông báo lịch thi đấu tiếp theo đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm – một cột mốc vô cùng ý nghĩa trong hành trình phát triển của giải.

Chúng tôi vô cùng biết ơn người hâm mộ trong khu vực, những người đã luôn dành tình yêu và sự ủng hộ bền bỉ cho giải đấu kể từ năm 1996. Chúng tôi mong được cùng hàng triệu người hâm mộ bóng đá tại ASEAN và nhà tài trợ tôn vinh những thành tựu đã đạt được của giải đấu, tiếp tục đưa giải vươn tầm quốc tế và củng cố giá trị bền vững trong nhiều thập kỷ tới”.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch sau khi vượt qua Thái Lan ở trận chung kết giải đấu năm 2024, giải mà chúng ta trình làng tay săn bàn số 1 Nguyễn Xuân Son.

