Arsenal không lo mất “thần đồng” Max Dowman

Max Dowman phải chờ đợi đủ 17 tuổi để tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Arsenal.

Tuần trước, cầu thủ 15 tuổi này đã đồng ý một thỏa thuận học bổng có hiệu lực khi tròn 16 tuổi vào ngày 31-12. Luật FIFA quy định cầu thủ không được ký hợp đồng chuyên nghiệp trước khi đủ 17 tuổi, đồng nghĩa với việc Pháo thủ sẽ phải chờ đợi rất lâu để có được một tài năng đang thu hút sự quan tâm từ khắp châu Âu. Trong khi theo ESPN, Dowman dù là một người hâm mộ trung thành của Arsenal, nhưng cậu vẫn đang cân nhắc tương lai của mình tại CLB.

Mặc dù vậy, Arteta đã hạ thấp khả năng cầu thủ kiến ​​thiết này chuyển đi nơi khác: “Tôi không nghĩ về những điều đó vì mọi thứ tôi nghe được từ cầu thủ và gia đình đều rất tích cực. Chúng tôi đều mong muốn Max ở lại lâu dài và tôi nghĩ cậu ấy cũng vậy. Sau đó, mọi thứ phụ thuộc vào Giám đốc thể thao Andrea Berta và CLB. Nhưng tôi cảm thấy Max thực sự yêu thích nơi này. Cậu bé là một cổ động viên cuồng nhiệt của Arsenal và gia đình cậu cũng rất hài lòng với những gì đang diễn ra xung quanh con mình. Hy vọng cậu ấy sẽ gắn bó với chúng tôi trong nhiều năm nữa”.

Dowman dự kiến ​​sẽ có mặt trong đội hình ra sân cho trận đấu vòng 4 Cúp Liên đoàn gặp Brighton vào thứ Tư. Đây sẽ là lần thứ 4 tuyển thủ U19 Anh ra sân ở cấp độ chuyên nghiệp, khi Arteta đang cố cân bằng giữa việc bảo vệ một tài năng trẻ và trao cơ hội xứng đáng cho một cầu thủ đã gây ấn tượng trong chuyến du đấu tiền mùa giải, và ra mắt Ngoại hạng Anh vào tháng 8 - nơi Dowman giành được một quả phạt đền trong trận gặp Leeds United.

HLV Mikel Arteta đang cân bằng giữa việc bảo vệ một tài năng trẻ và trao cơ hội xứng đáng cho Dowman.

“Nếu chúng ta nhìn vào hộ chiếu của cậu ấy mỗi ngày, chúng ta sẽ không bao giờ cho cậu ấy ra sân, đơn giản vậy thôi”, Arteta nói. “Nhưng khi nhìn vào những gì cậu ấy thể hiện trong các buổi tập, bạn phải cho cậu ấy ra sân - nếu không, bạn bị mù, hoặc tôi bị mù. Vì vậy, điều quan trọng là tìm được sự cân bằng, thấu hiểu, đặc biệt là khối lượng công việc, những thay đổi đang diễn ra trong cuộc sống của cậu ấy, và đảm bảo cậu ấy có thể thích nghi với điều đó. Cho đến nay, cậu ấy đã phát riển tốt”.

“Tôi rất bình tĩnh vì những gì chúng tôi đã quyết định cho cậu ấy trong vài tháng đầu tiên đang diễn ra”, Arteta nói thêm. “Cậu ấy vẫn đang được chơi ở các cấp độ trẻ, cũng được tiếp xúc rất nhiều với các buổi tập luyện cùng đội 1 Arsenal. Cậu ấy mới 15 tuổi, vẫn đang phát triển, rất nhiều thứ chúng tôi phải đảm bảo nằm trong tầm kiểm soát để đảm bảo cậu ấy phát triển theo đúng khả năng của mình”.

VIỆT TÙNG