Arne Slot tiếc nuối vì thương vụ Marc Guehi sụp đổ

HLV Arne Slot của Liverpool lạc quan tân binh Alexander Isak sẽ dần hòa nhập với đội bóng sau khi vắng mặt trong giai đoạn tiền mùa giải, và mô tả việc trung vệ Marc Guehi không thể chuyển đến từ Crystal Palace vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng là một “điều đáng tiếc” cho cả cầu thủ này và CLB.

Guehi dường như đã sẵn sàng chuyển đến Liverpool với mức giá 35 triệu bảng vào giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Crystal Palace đã chấp nhận lời đề nghị và cầu thủ 25 tuổi này được phép kiểm tra y tế, trước khi CLB London bất ngờ rút khỏi thỏa thuận. Tuy nhiên, một bản hợp đồng được hoàn tất vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng chính là Isak, khi anh gia nhập với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Anh là 125 triệu bảng, chấm dứt mối bất hòa cay đắng với Newcastle và một câu chuyện chuyển nhượng kéo dài cả mùa hè.

Bất chấp mức giá và sự chuẩn bị cho việc chuyển đến sân Anfield, Slot xác nhận rằng tuyển thủ Thụy Điển sẽ được đưa vào đội một cách thận trọng do thiếu các buổi tập nhóm trong suốt mùa hè. “Đừng mong đợi Isak sẽ chơi trọn vẹn 90 phút trong mọi trận đấu vì điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra trong những tuần tới”, Slot nói. “Cậu ấy đã bỏ lỡ một giai đoạn tiền mùa giải chính thức, tôi nghĩ cậu ấy đã bỏ lỡ ba hoặc bốn tháng tập luyện cùng đội, vì vậy bây giờ chúng tôi phải xây dựng cậu ấy dần dần, với việc chúng tôi phải chơi rất nhiều trận đấu, hầu như không có thời gian trao đổi”.

“Vì vậy, đó sẽ là một thách thức”, nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm. “Nhưng chúng tôi đã ký hợp đồng với cậu ấy không chỉ trong hai tuần tới, mà là trong sáu năm, vì vậy, đây là điều chúng tôi phải ghi nhớ. Và điều mà người hâm mộ cần lưu ý, nếu họ thấy tôi rút cậu ấy ra khỏi sân ở một thời điểm nhất định, hoặc tôi chỉ cho cậu ấy vào sân trong một khoảng thời gian ngắn, thì đó là vì thể lực lâu dài của đội bóng”.

Slot xác nhận rằng Liverpool đã gần như củng cố hàng phòng ngự của mình nếu có sự bổ sung Guehi, và không loại trừ khả năng đội bóng sẽ quay trở lại thị trường chuyển nhượng để có được tuyển thủ Anh vào tháng 1, hoặc mùa hè năm sau. “Tôi nghĩ sẽ hơi nực cười nếu phủ nhận việc chúng tôi đã gần ký hợp đồng với Guehi. Chuyện đó quá rõ ràng”, Slot nói thêm. “Đối với tôi, tất nhiên chúng tôi muốn ký hợp đồng với Guehi, bởi vì chúng tôi muốn có cậu ấy, và như tôi đã nói nhiều lần, nếu chúng tôi cảm thấy có thể củng cố đội bóng bằng một cơ hội trên thị trường chuyển nhượng, chúng tôi sẽ không ngần ngại làm điều đó, đó là điều chúng tôi luôn cố gắng làm”.

“Thật đáng tiếc, không chỉ cho chúng tôi mà còn cho cả cầu thủ nữa, tôi nghĩ vậy. Nhưng cậu ấy đang ở một vị trí tốt, chơi cho Palace, nơi cậu ấy đã vô địch FA Cup, cậu ấy cũng là một HLV rất giỏi, vì vậy, hãy cùng chờ xem tương lai sẽ mang lại điều gì cho cậu ấy”.

