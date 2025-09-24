Arne Slot: “Thẻ đỏ của Ekitike là vô ích và ngu ngốc”

HLV Arne Slot tức giận với chiếc thẻ đỏ của Hugo Ekitike trong trận gặp Southampton.

Ekitike vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2, thay thế cầu thủ ghi bàn mở tỷ số là Alexander Isak. Tiền đạo người Pháp nhận thẻ vàng chỉ sau 8 phút có mặt trên sân, và sau khi ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Sauthampton ở phút 85, anh cởi áo ăn mừng và phải nhận thẻ vàng thứ 2. Cầu thủ 23 tuổi, người đã ghi 5 sau 8 trận cho nhà vô địch Ngoại hạng Anh từ khi gia nhập từ Eintracht Frankfurt, do đó sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đến Selhurst Park vào thứ Bảy.

“Thật vô ích và ngu ngốc”, Slot phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. “Vụ việc đầu tiên đã vô ích và ở một mức độ nào đó là ngu ngốc vì bạn phải kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi hiểu cảm giác khó khăn như thế nào khi bạn là số 9, khi hậu vệ có thể ở một mức độ nào đó làm bất cứ điều gì anh ta thích. Kiểm soát cảm xúc luôn là điều tốt nhất. Nếu không thể, hãy làm theo cách không dẫn đến thẻ vàng…”.

Những bất lợi đó dù sao cũng được khoả lấp bởi việc Isak cho thấy đã sẵn sàng tỏa sáng. Sau khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, sau khi chuyển đến từ Newcastle với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, tiền đạo người Thuỵ Điển bắt đầu đền đáp bằng việc mở tỷ số cho Liverpool bằng một cú sút cận thành chính xác ở phút 43. Đây mới chỉ là lần thứ 2 anh được đá chính sau khi việc chuyển đến từ Newcastle bị ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị trước mùa giải. Isak đã được thay ra sau hiệp một, nhưng anh có thể được triệu tập đá chính trước Palace tại Ngoại hạng Anh khi Ekitike bị treo giò.

“Thật tuyệt khi được trở lại sân cỏ và ghi bàn thắng đầu tiên tại Anfield”, Isak chia sẻ với ITV. “Với mỗi trận đấu được ra sân, điều đó rất hữu ích và giúp tôi có được thể trạng tốt hơn. Tôi đang ngày càng sẵn sàng hơn. Đó là sự kết hợp giữa thể lực và bóng đá. Tôi cảm thấy tốt, tôi cảm thấy mình đang ở trong trạng thái tốt nhất để ít nhất là tạo ra sự khác biệt”.

PHI SƠN