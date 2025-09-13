Ancelotti: “Không có ngoại lệ nào kể cả Neymar”

HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti cho biết Neymar có thể là một phần quan trọng của đội bóng ông tại World Cup năm sau, nhưng trước tiên ngôi sao 33 tuổi cần chứng minh mình có thể lực tốt nhất.

Neymar, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Brazil với 79 pha lập công, đã không thi đấu cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 10-2023, khi anh bị rách dây chằng chéo trước và sụn chêm ở đầu gối trái. Cựu tiền đạo của Barcelona và Paris Saint-Germain đã bị loại khỏi cả hai đội hình Brazil của Ancelotti cho đến nay do những vấn đề chấn thương dai dẳng kể từ khi anh trở lại CLB thời thơ ấu Santos vào tháng 1.

Neymar gần đây đã bác bỏ lời giải thích của Ancelotti rằng anh bị loại khỏi đội hình tham dự vòng loại World Cup vào tháng 9 do lo ngại về thể lực, nói rằng anh “bị loại vì lý do kỹ thuật, không liên quan gì đến thể lực của tôi, đó là ý kiến ​​của HLV và tôi tôn trọng điều đó”. Tuy nhiên, Ancelotti mới đây một lần nữa nhấn mạnh, thể lực của Neymar chứ không phải tài năng sẽ quyết định anh có được thi đấu hay không trong đội hình Brazil.

“Rõ ràng là chúng tôi sẽ không cần quan sát Neymar thi đấu. Ai cũng biết tài năng của cậu ấy”, Ancelotti nói với Pedro Ivo Almeida của ESPN Brasil. “Nhưng trong bóng đá hiện đại, để khai thác được tài năng của cậu ấy, chính cầu thủ phải có thể lực tốt. Nếu đạt được thể lực tốt nhất, cậu ấy sẽ không gặp vấn đề gì khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Mọi người đều muốn Neymar có thể lực tốt trong đội tuyển quốc gia. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy và đã nhắn nhủ rằng 'cậu còn thời gian để chuẩn bị tốt nhất để có mặt ở đó và giúp đội tuyển cố gắng hết sức tại World Cup’”.

Neymar trước đây đã chơi ở cả vị trí tiền đạo cánh và tiền đạo trung tâm, nhưng Ancelotti cho biết ông nghĩ rằng cầu thủ này hiện không đủ thể lực để chơi ở vị trí tiền đạo cánh. “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy đã đến khách sạn trước trận đấu với Paraguay hồi tháng 6, và chúng tôi đã nói chuyện về điều đó”, cựu HLV Real Madrid nói thêm. “Mọi thứ đều rõ ràng, ý tưởng vẫn vậy. Tôi sẽ chọn cậu ấy ở vị trí tiền vệ tấn công, hoặc tiền đạo, cậu ấy phải chơi ở trung tâm, cậu ấy không thể chơi ở cánh vì bóng đá hiện đại cần những tiền đạo có thể lực tốt, điều đó rất quan trọng. Cậu ấy có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công mà không gặp vấn đề gì”.

Selecao đã giành được vé tham dự World Cup 2026 vào tháng 6, nhưng thất bại 0-1 trước Bolivia ở lượt đấu cuối khiến họ kết thúc ở vị trí thứ 5 đáng thất vọng trên bảng xếp hạng vòng loại khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, Ancelotti - người ký hợp đồng một năm vào tháng 6 - cho biết ông vẫn đang háo hức mong đợi vòng chung kết năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico, thậm chí sẵn sàng ở lại cho đến hết kỳ World Cup tiếp theo.

“Chuẩn bị cho World Cup tại Brazil là một điều đặc biệt”, ông nói. “Tôi đã ký hợp đồng một năm. Sau World Cup, mọi thứ đều mở. Tôi tin rằng vào thời điểm đó, việc ký hợp đồng một năm là đúng đắn. Tôi không có vấn đề gì nếu CBF muốn tiếp tục. Không có vấn đề gì cả. Như tôi đã nói, tôi rất hạnh phúc ở đây, gia đình tôi cũng vậy. Chúng tôi có thể suy nghĩ về điều đó. Sẽ rất tuyệt nếu tiếp tục”.

PHI SƠN