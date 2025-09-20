Amorim bất ngờ mạnh miệng sau cuộc gặp với ban lãnh đạo Man.United

HLV Ruben Amorim đang chịu nhiều áp lực của Man.United đùa rằng ông đã được Sir Jim Ratcliffe đề nghị một hợp đồng mới khi đồng chủ sở hữu CLB tổ chức một cuộc họp sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng của đội bóng. Thậm chí, vị HLV 40 tuổi tuyên bố “ngay cả Đức Giáo hoàng” cũng không thể thay đổi sơ đồ 3-4-3 của mình.

HLV Ruben Amorim tuyên bố “ngay cả Đức Giáo hoàng” cũng không thể thay đổi sơ đồ 3-4-3 của ông.

Ratcliffe, cùng với Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox, đã đến sân tập Man.United vào thứ Năm và nói chuyện với Amorim, người đã bị chỉ trích sau trận thua 0-3 tại Man.City. “Ông ấy đề nghị một hợp đồng mới cho tôi”, Amorim nói với một nụ cười. “Không, đó là chuyện bình thường thôi, nó chỉ để thể hiện sự ủng hộ và giải thích rằng đây là một dự án dài hạn. Ông ấy (Ratcliffe) đã nói nhiều lần rằng đây là mùa giải đầu tiên của tôi. Tất nhiên với tôi thì không phải vậy”.

Amorim cho biết đây là một trong nhiều cuộc họp đã được lên lịch trước với ban lãnh đạo CLB, nhưng ông hiểu rõ sự giám sát mà mình đang phải chịu đựng vào đầu mùa giải khi Man.United - sau khi kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh mùa trước - chỉ thắng một trong 4 trận đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh, và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh bởi đội bóng hạng tư Grimsby Town. “Đây là CLB chịu áp lực nhiều nhất, có lẽ là nhiều nhất trên thế giới”, Amorim nói thêm.

Sau khởi đầu tệ hại nhất của Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh trong 33 năm qua, một trong những lời chỉ trích nhắm vào nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là ông quá gắn bó với sơ đồ 3-4-3, và cần chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ. Nhưng khi được hỏi liệu Ratcliffe có đề xuất thay đổi sơ đồ chiến thuật trong cuộc họp tại Carrington hay không, Amorim tuyên bố không ai có thể thay đổi quyết định của ông.

Amorim đùa rằng ông đã được Sir Jim Ratcliffe đề nghị một hợp đồng mới.

“Không, không, không. Không ai cả. Kể cả Đức Giáo hoàng!”, Amorim nhấn mạnh. “Đây là công việc của tôi. Đây là trách nhiệm của tôi. Đây là cuộc sống của tôi. Sẽ có sự thay đổi, nhưng chúng tôi cần phải thực hiện tất cả những bước đi đúng đắn. Nếu một HLV vì áp lực 'cần phải thay đổi hệ thống, và họ thay đổi. Lúc này, cầu thủ sẽ nhìn HLV theo một cách khác. Vì vậy, mọi thứ, khi bạn nghĩ về tác động của bất kỳ quyết định nào lên đội bóng, mọi thứ đều rất quan trọng”.

Amorim vẫn giữ vững nguyên tắc của mình với đội hình, nhưng vị HLV 40 tuổi này tiết lộ rằng anh sẽ cân nhắc xem có nên thay đổi thủ môn hay không. Altay Bayindir đã bắt chính 4 trận đấu tại Premier League của United mùa này, nhưng giờ phải cạnh tranh với bản hợp đồng mới Senne Lammens. “Không ai mặc nhiên có vị trí. Mọi người đều phải chiến đấu”, Amorim nhấn mạnh. “Mọi cầu thủ đều đang chiến đấu để giành một vị trí, còn tôi thì cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu. Tôi cố gắng xem xét lựa chọn nào là tốt nhất để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Vì vậy, vào cuối mùa giải, có thể sẽ là một đội bóng khác trên sân. Chúng tôi chỉ cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu. Cố gắng tạo ra những kết nối tốt nhất để chơi tốt hơn và cuối cùng là giành điểm”.

Man.United sẽ chào đón Chelsea đến Old Trafford vào thứ Bảy với hy vọng vực dậy sau thất bại trong trận derby Manchester. Alejandro Garnacho sẽ trở lại lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge vào mùa hè. Tuyển thủ Argentina đã được phép ra đi sau mâu thuẫn với Amorim. “Tôi không quan tâm”, Amorim nói về sự trở lại của Garnacho. “Tôi chỉ muốn thắng các trận đấu. Tôi không quan tâm ai sẽ chơi cho đối thủ, rằng mọi người sẽ nói gì sau trận đấu, liệu cầu thủ kia có chơi tốt hay không… Tôi chỉ tập trung vào việc giành chiến thắng. Đó là mối quan tâm duy nhất của tôi”.

Amorim thông báo tin vui khi tiền đạo Matheus Cunha và Mason Mount đã sẵn sàng ra sân sau khi vắng mặt trong trận đấu với Man.City vì chấn thương.

VIỆT TÙNG