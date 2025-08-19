AFC tổ chức liên tiếp 2 khóa học HLV thể lực tại TPHCM

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên tham dự khóa học cấp độ 2.

Đây là hai khóa học được tổ chức nối tiếp nhau để tận dụng được sự hỗ trợ tối đa từ các giảng viên thể lực của AFC và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA). Hiện nay, Việt Nam đã có các giảng viên về huấn luyện bóng đá, thủ môn, futsal nhưng chưa có giảng viên giảng dạy về chủ đề thể lực. Vì vậy, hai khóa học này cũng hướng tới mục tiêu tương lai Việt Nam có thể có các giảng viên thể lực để chia sẻ với huấn luyện viên Việt Nam.

Kết thúc khóa học thể lực cấp 1A (khóa học đầu tiên trong quá 4 khóa học thể lực của AFC gồm 1A, 1B, 2A và 2B), các huấn luyện viên đã có các chia sẻ rất thẳng thắn về khóa học thể lực.

HLV Vũ Như Thành cho biết khóa học rất thú vị với nhiều thông tin, “Có một số kiến thức thực chất đã được giảng dạy ở các khóa C/B/A/Pro trước đây và được nhắc lại trong khóa học thể lực này, giúp các HLV có cơ hội được ôn lại. Thực tế tại khóa học, các kiến thức liên quan đến huấn luyện dễ tiếp thu hơn. Các kiến thức về khoa học thể thao, số liệu… cần thêm thời gian để nghiên cứu hiểu sâu”, HLV Vũ Như Thành chia sẻ.

Về phần mình, hai giảng viên Yasumatsu và Kanno cũng cho biết các học viên đã có 5 ngày đầu tiên được tiếp xúc với kiến thức về thể lực; đến với lớp học không phải với vai trò là giáo viên và học sinh, mà đây là sự trao đổi giữa những người đồng nghiệp về bóng đá. Hai giảng viên cũng bày tỏ mong muốn sẽ được gặp lại tất cả các HLV trong giai đoạn tiếp theo 1B của khóa học và hi vọng các HLV sẽ làm việc chăm chỉ và hoàn thành các bài tập được giao trước giai đoạn 2B.

Ở phần khai giảng khóa học thể lực cấp 2A, giảng viên Yasumatsu Minikobu gửi lời cảm ơn tới VFF khi mời giảng dạy và cảm ơn các HLV dù rất bận công việc ở CLB nhưng đã dành thời gian tham gia khóa học. “Cá nhân chúng tôi cũng cố gắng xây dựng hiệu quả nhất cho HLV tham gia lần này. Các HLV đều đã tỏ ra hào hứng muốn học hỏi và có động lực khi tiếp thu các kiến thức mới ở khóa 1A. Các HLV ở đây không phải là học sinh và chúng tôi ở đây cũng không phải là những người giáo viên. Chúng ta giống như nhau đều là gia đình bóng đá và chúng tôi ở đây cũng muốn biết kinh nghiệm của các bạn để có thể chia sẻ với chúng tôi”, giảng viên Yasumatsu cho biết.

Giảng viên Kanno Atsushi vui mừng được gặp lại mọi người sau khóa PRO vừa rồi tại Nhật Bản và mong muốn được giúp mang những điều tốt đẹp cho lớp học. “Tôi mong muốn giúp các bạn, hỗ trợ cho các bạn trong lớp cách hiệu quả nhất có thể. Trong quá trình học, hãy mở lòng với chúng tôi. Tôi đã ở Việt Nam 1 tuần rồi, tôi đã xem rất nhiều trận đấu trẻ và chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Các bạn rất tiềm năng. Có thể bước tiếp theo, nếu các bạn có cơ hội đi World Cup, các bạn sẽ cần làm việc chăm chỉ hơn nữa để làm giấc mơ thành hiện thực. Hãy bắt đầu khóa học, tận hưởng, cởi mở và làm việc chăm chỉ. Cố gắng mang lại hiệu quả cao nhất”, giảng viên Kanno nhấn mạnh.

Khóa 2 sẽ bế mạc vào ngày 24-8.

