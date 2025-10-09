4 suất thăng hạng tại giải hạng Ba quốc gia 2025

Ngày 9-10, LĐBĐ Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2025. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của đại diện Ban tổ chức giải và đại diện các CLB.

Trẻ Becamex TPHCM hướng đến mục tiêu thăng hạng Nhì

Mùa giải hạng Ba quốc gia năm 2025 quy tụ 17 đội bóng tham dự, gồm: An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội Bulls, Hoài Đức, Luxury Hạ Long, Phù Đổng FC, STP FOOD TP.HCM, Trẻ Becamex TPHCM, Trẻ Công an Hà Nội, Trẻ Đắk Lắk, Trẻ Thống Nhất – TPG, Trung tâm Bóng đá Đào Hà, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, Trung tâm HLKTTT Khánh Hòa, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Trường Giang – Gia Định.

Các đội được chia thành ba bảng đấu: Bảng A (do Công ty CP Bóng đá Hoài Đức đăng cai) gồm Hà Nội Bulls, Hoài Đức, Luxury Hạ Long, Phù Đổng FC, Trung tâm Bóng đá Đào Hà, Trẻ Công an Hà Nội; Bảng B (do Trung tâm HL&TĐ TDTT Đắk Lắk đăng cai) gồm Trẻ Đắk Lắk, Trẻ Thống Nhất – TPG, Trẻ Becamex TPHCM, Trung tâm HLKTTT Khánh Hòa, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh; Bảng C (do Công ty CP KENOS và Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT Hóc Môn, TP.HCM đăng cai) gồm An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, STP FOOD TP.HCM và Trường Giang – Gia Định.

Đại diện BTC tại buổi bốc thăm xếp lịch thi đấu ngày 9-10

Giải đấu áp dụng thể thức vòng tròn hai lượt tập trung để tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng. Ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Giải hạng Nhì quốc gia 2026. Khi xét thành tích của đội nhì bảng xuất sắc, BTC sẽ không tính kết quả đối đầu với đội cuối bảng ở bảng có nhiều đội hơn, nhằm bảo đảm sự công bằng về số trận thi đấu.

Theo kết quả bốc thăm, các trận mở màn của từng bảng sẽ khởi tranh từ ngày 26-10-2025. Ở bảng A, Hà Nội Bulls gặp Luxury Hạ Long, Trẻ Hoài Đức gặp TTBĐ Đào Hà và Phù Đổng FC đối đầu Trẻ CAHN. Tại bảng B, Trẻ Thống Nhất TPG gặp TTHL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, Trẻ Đắk Lắk gặp TTHLKTTT Khánh Hòa. Ở bảng C, các trận ra quân gồm: Đồng Tháp gặp STP Food TPHCM, An Giang gặp Đồng Nai và Trường Giang – Gia Định so tài với ĐH Công nghệ Đồng Nai.

CAO TƯỜNG