Xuân Son và chuyến trở lại Rajamangala

Hai năm trước, tại chính sân Rajamangala, một pha rướn người đã khiến Nguyễn Xuân Son gãy chân trong trận chung kết. Anh rời sân trên cáng, nước mắt giàn giụa. Mười tháng phục hồi, dần tìm lại phong độ, để rồi tối 22-8 này, tiền đạo sinh ra ở Brazil trở lại đúng nơi giấc mơ từng gãy vụn cùng một khao khát vẹn nguyên.

Ảnh: VFF

“Tôi chỉ có một khao khát: Chiến thắng cùng Việt Nam”

Đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn, nhưng Xuân Son giờ đây đã thực sự trở lại. Dù không cần phải ghi bàn với hiệu suất cao như trước, anh vẫn thường xuyên xuất hiện đúng lúc đội tuyển cần nhất. Điều đó được thể hiện rõ ở 2 trận bán kết: Xuân Son là người ghi cả 3 bàn cho Việt Nam trong chiến thắng chung cuộc 4-0. Bàn còn lại là phản lưới nhà.

Ở tuổi 29, Xuân Son không cho phép bản thân bị ám ảnh bởi những ký ức buồn vui lẫn lộn tại Bangkok cách đây hai năm. Động lực duy nhất của anh lúc này là giúp Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup lần đầu tiên trong lịch sử. "Có, tôi nhớ khoảng thời gian cách đây hai năm", Xuân Son chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận bán kết.

"Chúng tôi đã thi đấu tại Thái Lan và trở thành nhà vô địch. Thành thật mà nói, tôi không có thông điệp nào dành cho bất kỳ ai. Tôi ở đây để giúp đội tuyển quốc gia và cống hiến hết sức mỗi khi được ra sân. Tôi chỉ muốn chuẩn bị thật tốt, duy trì trạng thái thể lực tốt, giữ sức khỏe và luôn hỗ trợ đội bóng. Tôi chỉ là một người, một cầu thủ ở đây để giúp đội tuyển. Dù HLV muốn tôi thi đấu 30 phút hay 90 phút, tôi đều sẵn sàng cống hiến".

Ảnh: VFF

Khi được hỏi đánh giá thế nào về hàng phòng ngự hiện tại của Thái Lan, đặc biệt sau khi từng lập cú đúp quan trọng ở trận lượt đi chung kết năm 2024 trước một đối thủ cũng không có lực lượng mạnh nhất, Xuân Son không quan tâm quá nhiều đến việc phân tích đối thủ. Điều duy nhất tiền đạo này hướng tới là làm mọi thứ cần thiết để một lần nữa được nếm trải cảm giác thành công ở cấp độ khu vực.

"Chiến thuật là việc của HLV", Xuân Son nói thêm. "Ông ấy sẽ xây dựng kế hoạch cho trận đấu, vì vậy tôi chỉ muốn tuân thủ kế hoạch đó. Đây là một trận chung kết lớn và Thái Lan cũng là một đội bóng mạnh. Chúng tôi muốn giành chiếc cúp này".

"Tôi chỉ muốn chuẩn bị thật tốt, đồng thời tất cả các cầu thủ cũng cần chuẩn bị và nghỉ ngơi hợp lý vì chúng tôi có rất ít thời gian để hồi phục. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng tất cả mọi người đều khao khát chiếc cúp này. Tôi cũng muốn một lần nữa giành được danh hiệu".

Nguồn sức mạnh khác biệt từ dàn sao nhập tịch

Như thể để giảm nhẹ áp lực cho đội nhà, truyền thông Thái Lan xoáy sâu vào 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil của Việt Nam, điều mà họ xem là “ngoại lực”. Sự thăng hoa của dàn sao nhập tịch bên phía Việt Nam đã khiến Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Charnwit Polcheewin đã công khai mỉa mai "Việt Nam mở rộng" và đặt dấu hỏi về lòng tự hào dân tộc của đội bóng áo đỏ.

Tuy nhiên, ngay tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Anthony Hudson đã thẳng thắn bác bỏ quan điểm này: “Tôi ủng hộ cách Việt Nam nhập tịch cầu thủ. Họ đang làm rất tốt công việc của mình để tạo nên một tập thể mạnh. Tôi tôn trọng và khá thích xem họ thi đấu với thứ bóng đá chất lượng. Một đội tuyển được tổ chức bài bản, sở hữu những cá nhân xuất sắc và cũng vạch ra lộ trình phát triển cho cầu thủ trẻ bản địa".

Đỗ Hoàng Hên (phải) và thủ thành Việt kiều Lê Giang (Ảnh VFF)

Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 với ba cầu thủ gốc Brazil: Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Cả ba nhập tịch sau 5 năm sinh sống liên tục tại Việt Nam - đúng luật trong nước, và đáp ứng quy định của FIFA.

Xuân Son đã ghi 5 bàn, cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với Nguyễn Đình Bắc. Hoàng Hên góp 2 bàn. Cả hai, cùng Tài Lộc, đã âm thầm gia cố chiều sâu đội hình - thứ mà bóng đá Việt Nam từng thiếu trầm trọng ở những kỳ giải trước.

Vai trò của bộ ba gốc Brazil không chỉ gói gọn ở những bàn thắng. Đỗ Hoàng Hên với kỹ thuật cá nhân điêu luyện của một cầu thủ từng ăn tập tại lò La Masia đã có 2 pha lập công quan trọng, trong khi thể hình 1,88m của Nguyễn Tài Lộc giúp Việt Nam giải quyết triệt để bài toán chiều sâu đội hình ở tuyến giữa.

Lối chơi càn lướt, độc lập tác chiến đỉnh cao của Xuân Son hoạt động giống như một thỏi nam châm khổng lồ thu hút hậu vệ đối phương, mở ra khoảng trống mênh mông cho các cầu thủ nội băng lên kết liễu trận đấu.

Không có đặc quyền

Vượt lên trên những tranh cãi về mặt thủ tục hay nguồn gốc, giá trị lớn nhất mà Nguyễn Xuân Son và các đồng đội mang lại chính là sự tận hiến tối đa vì màu cờ sắc áo. HLV Kim Sang-sik từng khẳng định: "Cả Xuân Son và Đình Bắc luôn thi đấu với sự cống hiến vĩ đại cho đội bóng. Sự cam kết của họ đã đưa chúng tôi vào đến trận chung kết".

HLV Kim Sang-sik là người ngay từ đầu đã ủng hộ việc nhập tịch, nhưng điều không miễn trừ cho ai khỏi việc phải chứng minh giá trị mỗi ngày. Xuân Son, ở tuổi 29, không được đá chính toàn bộ giải đấu.

Anh vào sân từ ghế dự bị ở phút 59 trong trận bán kết lượt về gặp Malaysia - và lập cú đúp. Trên thực tế, đội hình xuất phát của Việt Nam trong 4/6 trận đã qua chỉ có duy nhất 1 cầu thủ nhập tịch trong khi chính Đình Bắc – chân sút 21 tuổi – là người chơi thường xuyên nhất.

Hãy trở lại với Xuân Son. Lần đến Rajamangala này không phải để xóa đi ký ức đau đớn hai năm trước. Nhưng chính sự trở lại ấy - lặng lẽ, không phô trương, đầy trách nhiệm - mới là câu trả lời thuyết phục nhất cho câu hỏi mà người Thái từng đặt ra: Một đội tuyển "mở rộng" hay không, không quan trọng bằng việc nó được xây dựng bằng điều gì, và ai sẵn sàng trả giá cho màu áo ấy mỗi khi ra sân.

HỒ VIỆT