Vũ Thành An và tổ kiếm chém Việt Nam hết cơ hội tranh huy chương

Ngay đầu giờ sáng 28-9 tại ASIAD 19, các thành viên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam bước vào tranh tài nội dung kiếm chém đồng đội nam. Chúng ta xuất trận với các kiếm thủ Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Xuân Lợi. Tại trận đầu tiên của nội dung, đội kiếm chém nam Việt Nam gặp Uzbekistan. Thi đấu nỗ lực nhưng các tay kiếm của chúng ta thiếu một chút may mắn nên thua chung cuộc 40-45 qua đó dừng bước. Như vậy, tuyển thủ Vũ Thành An và các kiếm thủ nội dung kiếm chém nam của Việt Nam hết cơ hội tranh thành tích và chính thức bị loại.

Nội dung kiếm chém đồng đội nam của ASIAD 19 có 12 đội tham dự. Đấu kiếm Đông Nam Á chỉ có chúng ta và đội nam Thái Lan góp mặt. Đội nam Thái Lan cũng dừng bước ngay vòng đầu tiên khi thua đội Hongkong (Trung Quốc) 31-45.

Trước đó, các tuyển thủ Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết đã thi đấu nội dung cá nhân kiếm chém nam nhưng không thành công. Đấu kiếm Việt Nam còn dự nội dung kiếm ba cạnh đồng đội tại ASIAD 19.

Tại Đại hội lần này, đội đấu kiếm Việt Nam đề ra chỉ tiêu phấn đấu giành 1 HCĐ tuy nhiên, chúng ta vẫn đang nỗ lực trong những nội dung còn lại sẽ tranh tài.