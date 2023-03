Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023: Lời khẳng định bẳng chiến thắng

Trong ngày tranh tài 11-3, cả 3 trận đấu là Long An – Ninh Bình (nam); Biên Phòng – Thể Công (nam); Bộ Tư lệnh Thông tin – VTV Bình Điền Long An (nữ) đều là các cuộc so tài hấp dẫn nhưng chiến thắng chỉ dành cho đội có bản lĩnh tốt hơn.

Tại cuộc đấu sớm Long An gặp Ninh Bình của nam, những tưởng thầy trò HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) sẽ có ưu thế để chiến thắng đối thủ dễ dàng. Tuy nhiên, điều ấy chỉ trên lý thuyết. Có trong đội hình những tay đập quan trọng như Nguyễn Thanh Tùng, Quản Trọng Nghĩa, Sơn Huỳnh Trí, Thanh Hải, Lâm Văn Sanh, Cù Văn Hoàn... thế nhưng đội nam Ninh Bình chỉ có thể thắng nhanh ở hai ván đầu bằng kết quả 25/20, 25/19. Trong ván ba và ván bốn, đội nam Long An chơi khởi sắc hơn để thắng lại 25/22, 25/20 qua đó kéo trận đấu vào hiệp thứ năm để phân định thắng-bại. Trong ván cuối này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ (Long An) cũng chơi hiệu quả nhưng lại thua ở thời điểm quyết định nên bị nam Ninh Bình vượt qua bằng thắng lợi 15/13. Chung cuộc Ninh Bình thắng Long An 3-2.

Vào cuối ngày, cuộc đọ sức giữa nam Thể Công và nam Biên Phòng thật sự là cuộc đấu trí giữa hai HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng) và Thái Anh Văn (Thể Công). Phải nói rằng, cầu thủ hai đội đã chơi một trận cống hiến đầy giằng co về chuyên môn mang tới những pha bóng đẹp trong ngày thi đấu. Tại trận này, các tay đập ngoại binh là Wan Chai (Biên Phòng) và Kittithad Nuwaddee (Thể Công) là những mũi đánh được xác định quyết định trận đấu. Và, với kinh nghiệm của bản thân, Wan Chai chơi hiệu quả ở khâu bắt bóng bước một cùng các pha vào đà tấn công, đập bóng ghi điểm mang lại chiến thắng cho Biên Phòng. Chung cuộc, đội nam Biên Phòng thắng Thể Công 3-1 (25/27, 25/22, 25/19, 25/23).

Cùng trong ngày, tâm điểm của nữ là cuộc đọ sức giữa VTV Bình Điền Long An và Bộ tư lệnh Thông tin. Cả hai đội bóng đều không có cầu thủ ngoại và đưa ra sân đội hình nội binh tốt nhất của mình. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, thầy trò HLV Phạm Minh Dũng (Bộ tư lệnh Thông tin) có sự nhỉnh hơn về chuyên môn qua đó giành chiến thắng 3-0 với tỉ số ván lần lượt là 25/15, 25/25, 25/14. Đây là một trong số ít lần ở giải thi đấu thuộc hệ thống quốc gia, nữ VTV Bình Điền Long An chấp nhận thua cách biệt như vậy.