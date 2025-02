Việt Nam không đăng cai Giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2025

Đội nữ VTV Bình Điền Long An sẽ đại diện cho bóng chuyền Việt Nam dự Giải các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 tại Philippines. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) – ông Lê Trí Trường đã khẳng định với SGGP ngày 12-2: “VFV sẽ không tổ chức Giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á năm nay, cho nên Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã trao quyền tổ chức giải đấu cho Philippines. Để tổ chức giải có nhiều yếu tố liên quan tới vấn đề bản quyền, kinh phí cùng nhà tài trợ và Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã chấp thuận Philippines làm chủ nhà năm nay”.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có đề xuất làm chủ nhà giải đấu trên tới Liên đoàn bóng chuyền châu Á tuy nhiên các quyết định chưa có chính thức dù có thời điểm xuất hiện Việt Nam là địa điểm tổ chức giải trên lịch thi đấu mà Liên đoàn bóng chuyền châu Á công bố. Tuy nhiên, sau đó lịch thi đấu Giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 đã thay đổi địa điểm tổ chức.

Tổng thư ký Lê Trí Trường cũng cho biết, Việt Nam vẫn có những cơ hội tổ chức giải đấu quốc tế trong các năm tiếp theo nên chúng ta sẽ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để nắm bắt cơ hội cho mình. Lần gần nhất chúng ta tổ chức Giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á là năm 2023 (diễn ra tại Vĩnh Phúc). Kết thúc giải trên, đại diện của Việt Nam là đội Sports Center 1 (đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam) giành ngôi vô địch.

Năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không có kế hoạch cử đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đại diện dự Giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2025, vì vậy, suất góp mặt thuộc về đội đương kim vô địch quốc gia là VTV Bình Điền Long An. Giải năm nay tranh tài từ ngày 20 tới 27-4. Đây là thời điểm giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 đã kết thúc do vậy đội VTV Bình Điền Long An đủ thời gian góp mặt. Trao đổi gần đây với SGGP, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thể thao Bình Điền Long An – ông Phan Hùng Cường cho biết: “Đội bóng chúng tôi xây dựng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn đối với năm 2025, trong đó có góp mặt Giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á”.

MINH CHIẾN