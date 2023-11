Tyson Fury vs Oleksandr Usyk (Trận “nhất thống giang hồ” làng quyền hạng nặng): “Vua Digan” tỏ vẻ bề trên với đối thủ, trước sự chứng kiến của Sylvester Stallon

Khi 2 võ sĩ bước lên bục thực hiện hành động mặt đối mặt, Fury “giận dữ” chủ động khiêu khích đối thủ người Ukraine khi liên tục tiến lên, lấn vào chỗ đứng của Usyk và dùng trán đẩy thẳng đầu đối phương.

Khi Usyk quyết định phản ứng, dùng đầu “đọ đầu” với tay đấm khổng lồ người Anh, thì các nhân viên an ninh đã phải tách “2 con gà chọi đang nóng đầu” ra để đảm bảo an toàn và an ninh cho sự kiện.

Tuy vậy, “Vua Digan” vẫn không buông tha đối thủ. Sau khi Usyk vẫy chào khán giả và truyền thông rồi rời khỏi bục, tay đấm không lồ người Anh vẫn dùng lời lẽ khiêu khích nhắm về phía đối thủ trong sự ngỡ ngàng của ngài Stallon - “À, thì ra đâu mới là buổi mặt đối mặt thật sự trong môn quyền Anh, không phải như trên phim ảnh”.

Hành động quá quắt của Fury “giận dữ” đã va phải phản ứng dữ dội của nhiều khán giả và các CĐV. Nhiều người cho rằng, Fury chỉ ra vẻ bề trên để che giấu nỗi lo sợ trong lòng, rằng anh sợ thua Usyk khi phải mặt đối mặt thật sự vào ngày 17-2-2024.

Một khán giả chia sẻ: “Sylvester Stallon kiểu như là: “Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra ở đây cả. Nhưng nếu cần, tôi sẽ hạ KO cả 2 gã này”. Bản năng mách bảo tôi cho thấy, gã áo đen (là Usyk) sẽ hạ gục đối thủ rất nhanh. Đây là mẫu võ sĩ kiệm lời nhưng sẵn sàng gây sự chú ý ở trên sàn đấu. Ngược lại, gã mập nói nhiều quá, đến mức hồ đồ”.

Một CĐV khác cho biết: “Fury không muốn đấu trận này nhưng anh ta buộc phải đánh thôi. Chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy anh ta hành xử như vậy. Trong tâm trí mình, anh ta ao ước không phải mặt đối mặt với Usyk, nhưng anh ta bị mắc kẹt với tên tuổi và cả vị thế của mình. Usyk sẽ giành chiến thắng”.

Một tài khoản khác cũng đưa ra nhận định tương tự: “Usyk luôn là đại diện cho mối đe dọa lớn nhất dành cho Fury. Fury không muốn điều đó, đó là lý do tại sao anh ta luôn lần lữa và từ chối thượng đài. Tất cả những gì chúng ta có là hạng triệu rào cản với Fury. Usyk thể hiện đẳng cấp và không thiếu sự tôn trọng dành cho đối thủ. Fury thì phun ra lời lẽ quá nhiều”.

Trận Tyson Fury vs Oleksandr Usyk, ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 23-12-2023 tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, Fury đã kiệt sức sau trận thắng “hiểm” trước Cựu vô địch hạng nặng của UFC là Francis Ngannou nên đã hoãn lại lịch đấu và thương thảo lại với BTC.

Trận đấu sẽ được dời đến ngày 17-2 năm sau, tại sàn đài Kingdom Arena (ở Riyadh - Saudi Arabia). Đây là trận đấu mà người thắng sẽ giành lấy tất cả các đai hạng nặng hàng đầu thế giới của WBA (Super), IBF, WBO, WBC và cả The Ring. Danh xưng “trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” vì thế rất là phù hợp.