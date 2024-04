Giải vô địch taekwondo cảnh sát châu Á năm 2024 sẽ tổ chức tại Việt Nam

Đại diện Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân, Cục TDTT làm việc cùng đại diện LIên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới. Ảnh: CAND

> Chủ tịch Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới làm việc cùng Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam

Chương trình làm việc đã được diễn ra ngày 22-4 tại Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lương Tam Quang cùng Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt và Chủ tịch Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới Bang Seung Ho.

Tại buổi làm việc, các chương trình về hợp tác chuyên môn giữa Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân đã được thảo luận. Trong đó, các bên trao đổi kỹ lưỡng về chương trình hướng tới tổ chức giải vô địch taekwondo cảnh sát châu Á năm 2024 tổ chức ở Việt Nam. Chủ tịch Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân – thượng tướng Lương Tam Quang khẳng định Chính phủ, Bộ Công an Việt Nam luôn dành sự quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để phát triển TDTT trong lực lượng Công an Nhân dân. Sự ra đời của Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam để huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước góp phần phát triển TDTT trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và quảng bá hình ảnh Công an Nhân dân Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Việt Nam hoan nghênh Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới lựa chọn chúng ta là địa điểm tổ chức giải đấu.

Trước đó, tháng 2 năm nay, Chủ tịch Bang Seung Ho đã tới Việt Nam gặp mặt đại diện Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân. Hiệp hội thể thao công an Nhân dân Việt Nam đề xuất Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới hỗ trợ 2 chuyên gia để tham gia huấn luyện chuyên môn các VĐV đồng thời sẽ có chương trình tập huấn đối với đội taekwondo Công an Nhân dân Việt Nam trong thời gian tới.

Theo chương trình, dự kiến thời gian tháng 10-2024 sẽ tổ chức giải vô địch taekwondo cảnh sát châu Á năm 2024.

MINH CHIẾN