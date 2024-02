Chủ tịch Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới làm việc cùng Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam

Năm nay, taekwondo Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch taekwondo cảnh sát châu Á 2024. Ảnh: MINH MINH

Trong ngày 19-2 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới Bang Seung Ho đã làm việc cùng Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam với các nội dung liên quan tới trao đổi chuyên môn, đào tạo huấn luyện võ thuật taekwondo và sự hợp tác giữa các bên.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh đánh giá cao sự có mặt của ông Bang Seung Ho khi tới Việt Nam làm việc thời gian này. Trong đó, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam khẳng định luôn muốn phát triển mạnh mẽ nhất các hoạt động của thể thao võ thuật taekwondo cũng như nếu có cơ hội sẽ phối hợp tổ chức giải đấu quốc tế tại Việt Nam. Hiện tại, Hiệp hội thể thao công an Nhân dân Việt Nam đề xuất Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới hỗ trợ 2 chuyên gia để tham gia huấn luyện chuyên môn các VĐV đồng thời sẽ có chương trình tập huấn đối với đội taekwondo Công an Nhân dân Việt Nam trong thời gian tới.

Theo chương trình làm việc, tháng 10-2024, giải vô địch taekwondo cảnh sát châu Á 2024 sẽ tổ chức tại Campuchia. Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam sẽ cử đội tuyển của taekwondo Việt Nam tham dự giải trên và đây là lần đầu tiên chúng ta góp mặt tranh tài.

Chủ tịch Liên đoàn taekwondo cảnh sát thế giới đã làm việc cùng Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam với nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: MINH MINH

Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ nhất (2023-2028) đã chính thức thành lập từ ngày 15-12-2023. Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Hiệp hội có phạm vị hoạt động trên cả nước thao quy định của pháp luật.

Liên đoàn takewondo cảnh sát thế giới chính thức lập văn phòng tại Việt Nam nhằm phát triển nhiều hoạt động của môn võ thuật này trong lực lượng vũ trang.

MINH CHIẾN