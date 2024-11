Sôi động Lễ Khai mạc Giải Judo Đông Nam bộ mở rộng năm 2024

Giải năm nay thu hút hơn 100 vận động viên tham dự

Giải Judo Đông Nam bộ mở rộng năm 2024 thu hút 100 vận động viên đại diện cho các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông Nam bộ và các đơn vị có phong trào Judo mạnh như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Quân đội, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TPHCM, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ và chủ nhà Bình Dương,...

Các vận động viên sẽ tranh tài các nội dung: Nội dung Đối kháng (Nam) ở các hạng cân - 50kg, -55kg, -60kg, - 66kg, -73kg, -81kg, -90kg; Đối kháng Nữ gồm các hạng cân: -42kg, -45kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg; Nội dung Đồng đội (Nam) gồm 03 hạng cân nhỏ (-55kg, -60kg, -66kg), hạng cân lớn: 03 hạng cân (-73kg, -81kg, -90kg); đồng đội Nữ gồm 03 hạng cân nhỏ (-45kg, -48kg, -52kg), 03 hạng cân lớn (-57kg, -63kg, -70kg); Nội dung đồng đội Nam - Nữ phối hợp; Nội dung Quyền gồm các bài Nage No Kata, Ju No Kata, Kodokan Goshin Jutsu. Các nội dung thi đấu theo thể thức đối kháng loại trực tiếp, Repechage ở vòng tứ kết theo luật Liên đoàn Judo quốc tế (IJF) do Tổng cục Thể dục Thể thao (nay là Cục Thể dục Thể thao) ban hành.

Giải Judo miền Đông Nam bộ mở rộng năm 2024 được tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện cho các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời giải năm nay cũng là dịp để các địa phương đánh giá năng lực, chuẩn bị lực lượng thi đấu cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:

Bà Trần Thị Diễm Trinh – Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải

Ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải

Toàn cảnh lễ khai mạc

Các vận động viên thi đấu sôi nổi ngay sau lễ khai mạc giải

CAO TƯỜNG