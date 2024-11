Đấu kiếm Việt Nam tìm thành tích cao tại giải vô địch Đông Nam Á 2024

Đấu kiếm Việt Nam sẽ nỗ lực thi đấu giải vô địch châu Á 2024 để tìm thành tích cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự chuẩn bị cho SEA Games 33-2025

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam hoàn tất danh sách 20 kiếm thủ tham dự giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2024. “Sau giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2024, ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã xây dựng danh sách tuyển thủ tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2024. Đây cũng là giải quốc tế cuối cùng trong năm của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam và từng tuyển thủ sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất”, phụ trách môn đấu kiếm (Cục TDTT) – ông Nguyễn Hồng Đăng bày tỏ.

Chúng ta góp mặt đủ 3 nội dung gồm kiếm liễu, kiếm ba cạnh, kiếm chém của nam, nữ. Trong đó, nhiều kiếm thủ quen thuộc được đăng ký dự tranh như Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Cao Minh Duyệt, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài... Sự vắng mặt đáng kể nhất của đội hình dự giải vô địch Đông Nam Á 2024 là kiếm thủ Vũ Thành An. Hiện tại, Vũ Thành An chưa có được thể lực tốt nhất do chấn thương chưa hết. Dẫu vậy, ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cho biết, tất cả tuyển thủ đang giữ trạng thái tinh thần tốt, tập trung cho giải đấu quan trọng.

Sau đây 1 năm, SEA Games 33-2025 tổ chức và chủ nhà Thái Lan đưa đầy đủ 12 nội dung đấu kiếm vào thi đấu. Do vậy, cuộc đấu ở giải vô địch Đông Nam Á 2024 là cơ hội giúp đấu kiếm Việt Nam và từng tuyển thủ nắm bắt thêm đối thủ trong khu vực để nhắm cơ hội tranh chấp cho SEA Games 33-2025.

Năm ngoái, đấu kiếm Việt Nam xếp nhất giải vô địch Đông Nam Á 2023 với kết quả 8 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ. Tuy nhiên, giải đã vắng nhiều gương mặt chủ lực của các đội do nhiều kiếm thủ được ém quân chuẩn bị cho SEA Games 32. Năm nay, theo dự báo của tuyển đấu kiếm Việt Nam, nhiều VĐV quan trọng của Thái Lan, Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia góp mặt nên cuộc cạnh tranh huy chương sẽ rất quyết liệt.

Đấu kiếm cần nguồn lực đầu tư mạnh mẽ

Nguyên phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT) – ông Phùng Lê Quang nhìn từ giải đấu kiếm vô địch quốc gia 2024 đã chia sẻ: “chúng ta không thiếu VĐV tốt nhưng đấu kiếm là môn quá đặc thù, muốn có sự thành công và bền vững lâu dài đều cần nguồn lực đầu tư. Sự đầu tư cần thiết nhất là trang thiết bị, cơ sở vật chất. Nếu được đầy đủ cơ sở vật chất để tập luyện, chúng tôi tin VĐV Việt Nam phát triển được hết khả năng chuyên môn...”.

Tuyển thủ Nguyễn Phước Đến được chờ đợi có kết quả cao trong nội dung kiếm ba cạnh nam ở giải vô địch Đông Nam Á 2024. Ảnh: MINH MINH

Đấu kiếm từng là đội tuyển dẫn đầu của thể thao Việt Nam về kết quả giành suất dự Olympic (năm 2016 có 4 tuyển thủ). Tuy nhiên thực tế lúc này, đấu kiếm Việt Nam vắng mặt liên tiếp tại kỳ Olympic năm 2020 và 2024. Đồng thời, đấu kiếm Việt Nam hoàn toàn lép vế chuyên môn ở đấu trường ASIAD. Tập trung đầu tư vào con người của nội dung nào với hướng dài hạn, cử tập huấn thi đấu quốc tế ra sao, đã và đang được bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT) xây dựng kế hoạch. Từ năm 2025, dự kiến một số kiếm thủ trọng điểm có thể được cơ hội tập huấn theo chương trình dài hơi từ đó giúp chúng ta chuẩn bị “chân đế” tốt cho hành trình xa là ASIAD 20 hay Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028.

Trước mắt, đấu kiếm Việt Nam vẫn hướng vào nhiệm vụ cụ thể là đấu trường SEA Games nên bài toán đầu tư trọng điểm sẽ phải tính toán giải đấu nào là trọng tâm tìm hướng cho đấu kiếm Việt Nam trở lại mạnh mẽ.

Giải đấu kiếm vô địch Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia thu hút 8 đội tuyển tham dự. Các VĐV có mặt tại Malaysia tranh tài từ ngày 4-12. Đội hình Việt Nam có các VĐV: Tiến Nhật, Phước Đến, Nhật Nam, Minh Hiếu, Phương Kim, Vũ Thị Hồng, Minh Quang, Văn Hải, Minh Duyệt, Thu Phương, Vân Anh, Văn Quyết, Xuân Lợi, Văn Bang, Khánh Linh, Thu Hoài, Ngô Thị Hương, Quốc Kiệt, Việt Anh, Hoàng Sơn.

MINH CHIẾN