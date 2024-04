Cầu mây Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2024

Các cầu thủ đã thi đấu hấp dẫn tại giải cầu mây vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: VSTAF

> Các cô gái vàng ASIAD 19 thi đấu giải cầu mây vô địch quốc gia 2024

Trong ngày 23-4 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, giải cầu mây vô địch quốc gia 2024 chính thức khép lại với những trận chung kết còn lại. Năm nay, giải quy tụ tất cả các VĐV xuất sắc nhất của cầu mây nam, nữ Việt Nam góp mặt và trong đó những tuyển thủ đã giành huy chương tại ASIAD 19 được tranh tài cùng đơn vị chủ quản của mình.

13 đơn vị đã cử đội hình thi đấu cầu mây vô địch quốc gia 2024 gồm Hà Nội, TPHCM, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Đồng Tháp, Đà Nẵng, TT-Huế, Công an Nhân dân, Sóc Trăng, Vĩnh Long và chủ nhà Bắc Giang.

Chung cuộc, vô địch nội dung đội tuyển 4 người nữ là đội Công an Nhân dân; giành HCV đội tuyển 4 người nam là Sóc Trăng. Đội Sóc Trăng vô địch nội dung đội tuyển 3 người nữ; đội Vĩnh Long vô địch đội tuyển 3 người nam. Ở nội dung đội tuyển đôi nữ, cầu mây Công an Nhân dân vô địch còn trong nội dung của nam là Hà Nội. Tại nội dung đồng đội 4 người nữ, nam, cầu mây Hà Nội cùng giành HCV. Cùng với đó, cầu mây Hà Nội cũng giành 2 HCV ở nội dung đồng đội 3 người nữ và đồng đội 3 người nam. Cầu mây Nghệ An giành HCV nội dung đồng đội 2 người nữ còn Sóc Trăng vô địch đồng đội 2 người nam. Trong nội dung cuối cùng là nam-nữ hỗn hợp, đội Hà Nội giành HCV. Ở giải vô địch quốc gia năm nay, cầu mây TPHCM không có tấm HCV nào.

Sau giải vô địch quốc gia, cầu mây Việt Nam tiếp tục tập trung các cầu thủ tốt nhất ở đội tuyển quốc gia để chuẩn bị dự World Cup 2024 cầu mây thế giới sẽ thi đấu tại Malaysia. Phụ trách bộ môn cầu mây (Cục TDTT) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cầu mây Việt Nam – ông Lê Thanh Sơn cho biết ở World Cup 2024, chúng ta sẽ tham dự nội dung nam và không góp mặt nữ. Giải thi đấu từ 18 tới 26-5.

MINH CHIẾN