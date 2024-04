6 tuyển thủ đấu kiếm Việt Nam tham dự vòng tranh suất Olympic Paris 2024 tại UAE

Đấu kiếm Việt Nam lên đường đi UAE dự giải vòng loại Olympic để tìm suất chính thức tới Paris (Pháp). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

> Cơ hội duy nhất cho Vũ Thành An và đấu kiếm Việt Nam tranh vé Olympic 2024

Tối 23-4 theo giờ Hà Nội, các thành viên của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã lên đường di chuyển tới UAE để chuẩn bị dự giải vòng loại Olympic của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta góp mặt lần này với các tuyển thủ Vũ Thành An, Nguyễn Phước Đến, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Huyền Trang, Nguyễn Minh Quang.

Mục tiêu của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại giải vòng loại Olympic lần này là nỗ lực phấn đấu đạt suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 và chờ đợi đạt tối thiểu 1 suất chính thức. Theo dự báo của ban huấn luyện cùng nhà quản lý môn đấu kiếm (Cục TDTT) thì cuộc tranh chấp ở giải vòng loại Olympic của khu vực châu Á-Thái Bình Dương rất quyết liệt. Giải chỉ trao 1 suất duy nhất dành cho từng nội dung. Điều này đồng nghĩa, muốn có suất chính thức để đi Pháp năm nay thì các kiếm thủ của Việt Nam phải lọt vào chung kết nội dung của mình và vô địch.

Theo đăng ký sơ bộ tại giải vòng loại Olympic của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nội dung kiếm chém nam có 16 VĐV, kiếm ba cạnh nam có 24 VĐV, kiếm liễu nữ có 15 VĐV, kiếm ba cạnh nữ có 18 VĐV, kiếm liễu nam có 17 VĐV, kiếm ba cạnh nữ có 10 VĐV.

Lần gần nhất đội tuyển đấu kiếm Việt Nam thi đấu một giải chính thức là ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) ở tháng 10 năm ngoái. Sau đó, một số tuyển thủ có tham dự giải trong năm 2024 vừa qua nhưng thực hiện bằng chương trình thi đấu do đơn vị chủ quản đăng ký riêng chứ không phải của đội tuyển quốc gia. Ở lần thi đấu giải vòng loại Olympic tại UAE này, các kiếm thủ được Cục TDTT cử đi gồm Vũ Thành An, Nguyễn Phước Đến và Phùng Khánh Linh trong khi 3 tuyển thủ còn lại do đơn vị chủ quản đăng ký tham dự bằng nguồn lực của địa phương để tìm thêm cơ hội với Olympic Paris (Pháp) 2024.

Giải vòng loại Olympic của môn đấu kiếm sẽ thi đấu ngày 27 và 28-4. Đây là giải duy nhất để VĐV đấu kiếm Việt Nam tranh vé đi Paris (Pháp).

MINH CHIẾN