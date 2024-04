Cơ hội duy nhất cho Vũ Thành An và đấu kiếm Việt Nam tranh vé Olympic 2024

Tuyển thủ Vũ Thành An sẽ dự giải vòng loại Olympic ngay trong tháng 4 này tại UAE. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam có tham dự giải vòng loại Olympic của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại UAE sau đây vài ngày. Dựa trên các dự báo về chuyên môn và khả năng tranh chấp, đấu kiếm Việt Nam đánh giá cuộc đấu ở vòng loại Olympic lần này rất khó khăn do tất cả những gương mặt tham dự đều có chuyên môn đáng kể.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang tập luyện cao độ những ngày này và 3 gương mặt chủ lực sẽ lên đường đi UAE thi đấu gồm Vũ Thành An (kiếm chém nam), Nguyễn Phước Đến (kiếm 3 cạnh nam) và Phùng Khánh Linh (kiếm chém nữ). “Ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm đã tính toán kỹ lưỡng và dựa trên chuyên môn để đăng ký 3 tuyển thủ dự giải vòng loại Olympic. Chúng tôi hy vọng các em sẽ nỗ lực thi đấu tốt nhất để đạt kết quả. Giải vòng loại Olympic ở UAE rất khó, mỗi nội dung chỉ lấy 1 suất duy nhất để trao vé chính thức đi Paris (Pháp) nên tất cả các quốc gia của châu lục đều tập trung về đây. Đây cũng là giải duy nhất chúng ta dự để tranh vé Olympic”, phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT) – ông Nguyễn Hồng Đăng trao đổi.

Trong từng tuyển thủ, chúng ta vẫn có những sự kỳ vọng riêng. Kiếm thủ Vũ Thành An là người có nhiều kinh nghiệm nhất lúc này. Đồng thời, Thành An là một trong những gương mặt đã dự Olympic năm 2016 nên ít nhiều hiểu được tính cạnh tranh thi đấu ở giải vòng loại như thế nào. Xuyên suốt tập luyện chuẩn bị cho giải ở UAE từ đầu năm tới nay, Vũ Thành An chủ yếu tập luyện trong nước và chưa thi đấu giải nào để cọ xát. Hẳn nhiên, đây là điều mà VĐV cùng ban huấn luyện chưa thể hài lòng. Đấu kiếm là môn đối kháng, nếu không thi đấu thường xuyên, việc tăng cường chuyên môn sẽ rất hạn chế. Dẫu vậy, ban huấn luyện vẫn hy vọng Thành An tiếp tục giữ được một tinh thần tốt nhất để tranh tài tại UAE.

Với Phước Đến, cơ hội thành công ở giải vòng loại Olympic tại UAE đang được dự báo triển vọng cho kiếm thủ này. Tay kiếm của TPHCM được tập huấn dài ngày ở Hàn Quốc thời gian qua nên có sự tích lũy khá tích cực. Theo tiết lộ của ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, kiếm thủ kỳ cựu Nguyễn Tiến Nhật không dự giải vòng loại Olympic lần này nhưng đang là người hỗ trợ chia sẻ hiệu quả chuyên môn cho Phước Đến trong giai đoạn chuẩn bị.

Trước khi đi UAE, tuyển thủ Phùng Khánh Linh đã được cơ hội thử sức một giải quốc tế ở Hy Lạp. Dù ngần ấy chưa đủ để tích lũy thêm nhiều nhưng việc đã được cọ xát cũng có nghĩa Khánh Linh nắm bắt thêm khả năng thi đấu chuyên môn. Cơ hội để thành công tại giải vòng loại Olympic ở UAE vẫn có nếu kiếm thủ nữ của chúng ta đạt được sự hưng phấn và quyết tâm cao nhất.

Tại giải vòng loại Olympic ở UAE lần này, nội dung kiếm 3 cạnh nam ghi nhận có 20 VĐV tham dự còn kiếm chém nam có 17 kiếm thủ tham dự. Trong khi đó, kiếm chém nữ có 10 VĐV đăng ký. Từ số lượng để thấy, ban huấn luyện sẽ dự báo được khả năng tranh chấp và cơ hội thành công đối với từng tuyển thủ của chúng ta. “Trên hết, chúng tôi sẽ chờ đợi theo lá thăm và khi vào thực tế giải thì từng trận kiếm phải được xem như chung kết”, ông Nguyễn Hồng Đăng trao đổi thêm.

Giải đấu kiếm vòng loại Olympic của khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại UAE thi đấu chính thức các ngày 27, 28-4. Giải tranh tài đủ 6 nội dung dành cho cá nhân là kiếm chém, kiếm 3 cạnh, kiếm liễu nam; kiếm chém, kiếm 3 cạnh, kiếm liễu nữ. Mục tiêu của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam là cố gắng thi đấu với kết quả tốt nhất.

MINH CHIẾN