Trung Đông sẽ tổ chức giải đấu quyền hạng nặng “thượng đỉnh”: Tyson Fury vs Oleksandr Usyk, Anthony Joshua vs Deontay Wilder?

Trung Đông - Saudi Arabia, thế lực mới nổi ở trong giới “bầu tổ chức” các môn thể thao võ thuật đối kháng: quyền Anh và MMA chuyên nghiệp, đang được đồn thổi sẽ làm được điều mà giới mộ điệu đánh quyền hạng nặng luôn mong chờ. Đó là tổ chức 1 sự kiện thống nhất với 2 trận đấu quyền đáng chú ý của những “Gã khổng lồ nặng ký nhất thế giới”: Tyson Fury vs Oleksandr Usyk, và Anthony Joshua vs Deontay Wilder!

Theo như “Ông bầu cáo già” Eddie Hearn, Trung Đông rất muốn tổ chức sự kiện Đêm quyền Anh sôi động với 2 trận đấu đáng được mong chờ: Fury “giận dữ” vs “Miêu hiệp”, và AJ “cơ bắp” vs Wilder “áo giáp”.

Sự kiện được dự báo sẽ diễn ra vào một đêm của tháng 12 năm nay. Ông bầu Hearn tiết lộ trên Kênh YouTube iFL TV, những người muốn tổ chức giải đấu sẽ sẵn sàng chi ra mức phí 400 triệu USD cho 4 võ sĩ tham dự.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là cơ hội “có 1 không 2” dành cho khán giả và các CĐV, người hâm mộ môn đánh quyền hạng cân nặng trên toàn thế giới. Vì đã từ lâu lắm rồi, họ chỉ được nghe về những tin đồn Fury sẽ đấu Usyk, Joshua sẽ đối đầu Wilder...

Nhưng chẳng ai biết khi nào các trận đấu này sẽ diễn ra, diễn ra ở đâu và như thế nào. Những gì mà giới mộ điệu có được chỉ là “sự lọc lừa” và chỉ trích lẫn nhau giữa các bên sau khi thương thảo thất bại.

Tuy nhiên, theo “Quái hiệp” Dillian Whyte, rất khó để tổ chức một sự kiện - giải đấu có sự góp mặt của “Tứ đại Quyền thủ” của làng quyền hạng nặng thế giới, nếu các nhà tổ chức vẫn không sẵn sàng chi ra cả tỷ đô la.

Whyte nói về tin đồn: “Giải đấu sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia”: “Nó có tiềm năng có thể diễn ra, nhưng đây là một môn thể thao. Trong quyền Anh mọi thứ đều rất phức tạp, khi tổ chức các trận đọ quyền!”.

“Quy tụ 4 ngôi sao sáng nhất mà mỗi người lại có ông bầu riêng, có công ty quản lý đại diện rất riêng, sẽ không hề là dễ dàng đâu nhé. Rất khó tổ chức một giải đấu như vậy nếu phía nhà tổ chức không chấp nhận chi ra cả tỷ USD”, Whyte cũng chia sẻ quan điểm của anh ở trong chương trình trả lời trực tuyến Kênh YouTube iFL TV.

Hồi tháng 2, ông bầu Hearn từng tuyên bố, trận Fusy vs Usyk “không có cửa” diễn ra ở Trung Đông, cụ thể là Saudi Arabia. Cụ thể vì trận đấu này “không đủ to lớn” - do không liên quan đến thân chủ của ông ta, Joshua “cơ bắp”.

Hearn khi đó cho biết, khi cũng phát biểu ở trên iFL TV, “Trận đấu không đủ lớn cho đòi hỏi tài chính của Tyson Fury vì rằng nó không dính dáng đến Anthony Joshua”, nghĩa là Usyk không có sức hút như là AJ “cơ băp”.