Năm 2004, khi cậu bé Nguyễn Đình Bắc cất tiếng khóc chào đời tại vùng đất nắng gió xứ Nghệ, thì người đàn anh đồng hương Lê Công Vinh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam ở tuổi 19...

Gập ghềnh tạo nên bản lĩnh

22 năm sau, người đàn anh xứ Nghệ trở lại với tư cách khách mời tại lễ công bố Giải thưởng Quả bóng vàng lần thứ 31, còn chàng trai đồng hương sinh năm 2004 đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cao quý của mùa giải 2026.

Hai cầu thủ thuộc 2 thế hệ khác nhau, vững bước trên 2 hành trình riêng biệt, nhưng tại không gian tôn vinh của Báo SGGP, họ tìm thấy điểm chung: sự nỗ lực rèn luyện bền bỉ và bản lĩnh chứng minh năng lực chuyên môn trên thảm cỏ.

Lê Công Vinh tại lễ công bố Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 và Nguyễn Đình Bắc (7) trong trận U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1 tại SEA Games 33. Ảnh: HOÀNG TRIỀU - DŨNG PHƯƠNG

Lịch sử bóng đá Việt Nam ghi nhận Lê Công Vinh như một trong những biểu tượng lớn nhất về tinh thần kiên trì vượt khó. Anh làm việc cật lực trên sân tập, kỷ luật khắt khe và khát khao hoàn thiện từng cú sút, từng bước chạy. Danh hiệu Quả bóng vàng 2004 ở tuổi 19 là phần thưởng ngọt ngào cho tinh thần không lùi bước của anh, mở đầu cho chuỗi 3 lần bước lên đỉnh cao nhất của giải thưởng.

Hơn 2 thập niên sau, Nguyễn Đình Bắc cũng bước vào hành trình vượt khó khác của thời đại mới. Không thể vào tuyến năng khiếu của SLNA vì lý do thể hình ở giai đoạn tuổi teen, Đình Bắc không hề buông bỏ giấc mơ sân cỏ. Chàng trai trẻ âm thầm khăn gói vào Quảng Nam, rèn giũa lại qua nhiều giải trẻ, kiên trì khắc phục hạn chế và từng bước khẳng định giá trị bản thân.

Sự bứt phá ngoạn mục từ cấp CLB đến những màn trình diễn chói sáng ở các cấp độ đội tuyển quốc gia cho thấy bản lĩnh của một cầu thủ trẻ không chịu đầu hàng trước thử thách ban đầu.

Câu chuyện của 2 nam tuyển thủ xứ Nghệ khắc họa sâu sắc giá trị trường tồn qua hơn 30 năm của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: đẳng cấp đích thực luôn được kết tinh từ nghị lực vươn lên.

Trên “đường băng” giải thưởng

Tại buổi họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng năm 2026 do Báo SGGP tổ chức sáng 26-11, Lê Công Vinh chia sẻ rằng danh hiệu này đã tiếp thêm động lực, góp phần làm nên thành công trong sự nghiệp của anh. Càng trải qua những thăng trầm trong bóng đá và cuộc sống, anh càng trân trọng sự ghi nhận của giới chuyên môn và tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình.

Nhìn lại các thế hệ đoạt Giải thưởng Quả bóng vàng, có thể thấy sự thay đổi về vị thế và khát vọng của bóng đá Việt Nam. Khi Lê Công Vinh giành giải thưởng Quả bóng vàng đầu tiên năm 2004, bóng đá Việt Nam vẫn chưa chạm tay vào chức vô địch Đông Nam Á. 4 năm sau, anh cùng đồng đội làm nên cột mốc lịch sử tại AFF Cup 2008.

Trong giai đoạn bóng đá Việt Nam còn ít cơ hội cọ xát quốc tế, công tác đào tạo trẻ còn nhiều hạn chế, Giải thưởng Quả bóng vàng đã tiếp thêm động lực để một tài năng trẻ như Công Vinh vươn lên trở thành tên tuổi lớn của bóng đá nước nhà. Đến năm 2026, bóng đá Việt Nam đã có vị thế khác trước.

Ở tuổi 22, Nguyễn Đình Bắc bước vào cuộc đua Giải thưởng Quả bóng vàng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026, góp công giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á.

Trước đó, anh cùng U23 Việt Nam giành Huy chương đồng và đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 châu Á. Ở cấp CLB, Đình Bắc cũng ghi dấu ấn với 10 bàn thắng, góp phần giúp Công an Hà Nội đăng quang V-League.

YẾN PHƯƠNG