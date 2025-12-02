Thể thao TPHCM tự tin hướng đến SEA Games 33

Trong guồng quay hối hả của thể thao Việt Nam hướng đến SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 này, các tuyển thủ thuộc đơn vị TPHCM cũng đang có sự chuẩn bị tích cực để góp sức vào thành tích chung của đoàn thể thao nước nhà.

Chạy đua với thời gian

TPHCM là địa phương có nhiều đóng góp vào bảng thành tích của thể thao Việt Nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games. Còn nhớ tại SEA Games 32 ở Campuchia, thể thao thành phố đóng góp 119 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 27 môn thể thao và mang về 31 HCV, 24 HCB, 20 HCĐ vào thành tích chung của đoàn Việt Nam, được xem là một chiến tích thật sự tuyệt vời khi vượt chỉ tiêu đề ra 18-20 HCV.

Tiếp nối truyền thống như thế, thể thao TPHCM đóng góp lực lượng vào đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 với 59 huấn luyện viên (HLV), 258 VĐV, tham gia thi đấu 37 môn, phân môn cùng quyết tâm là địa phương đóng góp nhiều HCV nhất.

Tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (Hà Nội), nơi đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam đang đóng quân, các VĐV bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm. Đóng góp vào đội hình tuyển quốc gia tham dự SEA Games 33, đơn vị TPHCM có 3 HLV và 3 VĐV, đặt quyết tâm giành HCV ở các nội dung đơn môn.

Thời điểm này, HLV Trương Minh Sang (đội tuyển TDDC TPHCM, tuyển TDDC Việt Nam) theo sát từng bài tập, đảm bảo các học trò tuyệt đối chính xác trong từng động tác. Những động tác hay kỹ thuật chưa hoàn thiện sẽ được điều chỉnh ngay lập tức để đảm bảo bài trình diễn hoàn hảo trước giờ thi đấu.

Trong đội hình nam tuyển thủ TDDC, Nguyễn Văn Khánh Phong và Đặng Ngọc Xuân Thiện của TPHCM được kỳ vọng bảo vệ thành công HCV tại những kỳ đại hội trước. Trong đó, Khánh Phong giữ thế mạnh ở vòng treo - nội dung anh đang là đương kim vô địch SEA Games 32, còn Xuân Thiện giữ vai trò chủ lực nội dung ngựa vòng với 2 tấm HCV SEA Games sáng chói. Còn ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Quỳnh Như đang nổi lên như điểm sáng mới khi đoạt HCB giải vô địch châu Á 2025 và được đánh giá có khả năng cạnh tranh huy chương trên đất Thái.

Việc VĐV "ngôi sao" Carlos Yulo của Philippines không góp mặt tại SEA Games 33 giúp đường đến HCV của TDDC Việt Nam rộng mở hơn. Tuy vậy, HLV Trương Minh Sang luôn nhắc học trò giữ sự tập trung tối đa để tránh tâm lý chủ quan. Theo vị HLV này, TDDC là môn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và chiến thắng trước hết phải đến từ việc vượt qua bản thân.

Góp sức giành vinh quang

SEA Games 33 đã cận kề, vì thế không khí tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT phường Sài Gòn (TPHCM) luôn "nóng" lên từng ngày. Bởi 26 thành viên của đội tuyển kéo co Việt Nam, cũng là những đại diện đến từ TPHCM, đang miệt mài luyện tập với lịch trình 5 buổi/tuần. Tất cả đều hướng về kỳ SEA Games 33, nơi kéo co lần đầu tiên được góp mặt tại đại hội thể thao khu vực.

Dù rằng có phần bất lợi về chiều cao, ảnh hưởng đến việc tạo ra lực kéo và sải chân so với các đội quốc tế, song với nền tảng kỹ thuật vững chắc, tinh thần đoàn kết và sự chuẩn bị công phu, đội tuyển kéo co Việt Nam đang quyết tâm biến thách thức thành động lực.

Đội tuyển kéo co Việt Nam tích cực tập luyện cho SEA Games 33. Ảnh: P.MINH

HLV Đoàn Công Thuận chia sẻ: "Kéo co tưởng chừng đơn giản chỉ cần sức mạnh, nhưng cái khó là làm sao cả đội duy trì tinh thần đồng đội và khả năng ăn ý đến từng giây. Trong đội hình, không phải ai cũng có thể hình to lớn, nhưng mỗi người đảm nhận một vai trò riêng, góp phần tạo nên sức mạnh chung của toàn đội". Bởi thế mà vị HLV này luôn theo sát các VĐV, điều chỉnh tỉ mỉ từng chi tiết, từ cách đặt chân, tư thế giữ dây đến nhịp hô và thời điểm dồn lực.

Lần đầu góp mặt tại SEA Games 33 ở Thái Lan, kéo co từ trò chơi dân gian quen thuộc nay trở thành môn thi đấu tại đấu trường Đông Nam Á. Giấc mơ của các VĐV không chỉ là chiến thắng, mà còn đưa môn thể thao dân gian quen thuộc này gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tương tự, teqball (môn bóng chơi trên bàn cong) cũng là môn thể thao lần đầu được đưa vào chương trình SEA Games. Không đứng ngoài xu hướng mới, thể thao Việt Nam đã đăng ký tranh tài tại đại hội ở Thái Lan với lực lượng (3 HLV, 8 VĐV) đến từ TPHCM. Lần đầu tiên góp mặt tại SEA Games, từng thành viên của đội tuyển teqball Việt Nam mang trên mình khát khao cống hiến và mang về thành tích cho thể thao nước nhà.

NGUYỄN ANH