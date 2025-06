Tay đập Trà My lỡ cơ hội tới Vĩnh Phúc cùng đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã quyết định 14 gương mặt chính thức tới Vĩnh Phúc tranh tài. Ảnh: MINH MINH

“Chúng tôi đã tính toán kỹ về nhân sự và có 14 cầu thủ tham gia giải lần này. Đây là giải đấu hữu ích để từng cầu thủ được thi đấu, tăng cường chuyên môn cũng như ban huấn luyện đội tuyển biết được khả năng phối hợp chiến thuật sau thời gian tập luyện”, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam Nguyễn Trọng Linh cho biết vào ngày 20-6.

Danh sách đã được ban huấn luyện đăng ký chính thức tới Vĩnh Phúc thi đấu giải VTV Cup 2025 được khởi tranh từ ngày 28-6 gồm Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thị Quỳnh Hương, Lại Thị Khánh Huyền, Vi Thị Yến Nhi, Phạm Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Lê Như Anh, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh và Hà Kiều Vy. 2 cầu thủ lỡ hẹn không dự giải đấu lần này là Nguyễn Thị Trà My và Quách Kim Luyến

Qua tìm hiểu, tay đập Nguyễn Thị Trà My cần thêm thời gian để hồi phục chấn thương. Vì vậy, Trà My chưa đạt được phong độ tốt nhất do vậy ban huấn luyện không mạo hiểm chọn tay đập này tới Vĩnh Phúc vì muốn đảm bảo an toàn tối đa cho cô. “Chúng tôi cũng tiếc cho Trà My. Tay đập này dự kiến sẽ được trị liệu để có sức khỏe tốt nhất thời gian tới”, ông Nguyễn Trọng Linh nói thêm.

Giải đấu tại Vĩnh Phúc sắp tới được xem là lần đầu chủ nhà Việt Nam đăng ký cùng lúc 2 đội gồm đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam tham dự. Năm 2023, ban tổ chức từng có 2 đại diện của Việt Nam tham gia giải nhưng đăng ký với tên gọi là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2.

Hiện tại, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đang tập huấn ở Quảng Ninh và dự kiến ngày 25-6 có mặt tại Vĩnh Phúc. “Ở giải đấu tại Vĩnh Phúc sắp tới, chúng tôi có cơ hội thi đấu với đội nữ trẻ Thái Lan trong vòng bảng. Đây là cuộc đấu rất được chờ đợi. Từng cầu thủ của đội bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đang tập trung chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đặc biệt tích lũy thể lực trong giai đoạn vừa qua”, ông Nguyễn Trọng Linh bày tỏ thêm. Theo bốc thăm giải tại Vĩnh Phúc, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam nằm Bảng B cùng đội trẻ Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Korabelka (Nga).

MINH CHIẾN