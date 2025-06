Tại sao Florian Wirtz xứng đáng với mức phí kỷ lục từ Liverpool

Nhiều người kỳ vọng Florian Wirtz sẽ đến Bayern Munich, kể cả chính nhà vô địch Bundesliga, nhưng cầu thủ này quyết định bước tiếp theo trong sự nghiệp sẽ là Premier League và Anfield.

Wirtz là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong những năm gần đây, và có vẻ Liverpool đã phá kỷ lục chuyển nhượng của chính họ, thậm chí là kỷ lục của một đội bóng Anh, khi Bayer Leverkusen đòi khoảng 126 triệu bảng (150 triệu euro) cho tiền vệ tấn công 22 tuổi này. Đó là một số tiền khổng lồ, nhưng việc Liverpool chỉ chi khoảng 10 triệu bảng cho Chiesa mùa hè năm ngoái, cùng với nguồn tài chính từ chức vô địch Premier League, đã cho phép họ sẵn sàng chi lớn cho một siêu sao và củng cố từ vị thế mạnh mẽ.

Wirtz gia nhập Leverkusen từ FC Cologne năm 16 tuổi, ra mắt đội một chỉ hai tuần sau sinh nhật 17 tuổi. Anh ghi bàn vào lưới Bayern ba tuần sau đó, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Bundesliga vào thời điểm đó ở tuổi 17 và 34 ngày. Anh có thành tích ấn tượng với 8 bàn và 7 kiến tạo trong 38 trận ở mùa giải trọn vẹn đầu tiên 2020-21, tiếp theo là 10 bàn và 14 kiến tạo trong 31 trận ở mùa 2021-22, dù mùa giải đó bị gián đoạn.

Wirtz bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối trái vào tháng 3 -2022, trùng hợp là trong trận gặp đội bóng cũ Cologne, và chỉ trở lại vào tháng 1-2023. Sau một chấn thương nặng như vậy, có lo ngại về mức độ ảnh hưởng đến anh.

Hóa ra, không nhiều. Wirtz có 12 lần tham gia bàn thắng (4 bàn, 8 kiến tạo) trong 25 trận ở nửa sau mùa 2022-23, chỉ kém Frimpong và Moussa Diaby (10 kiến tạo mỗi người) tại Leverkusen trong cả mùa, dù anh chỉ thi đấu nửa mùa. Khi anh trở lại, Xabi Alonso đã là HLV trưởng, và những gì xảy ra ở mùa 2023-24 dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ không bao giờ bị lãng quên. Wirtz đóng vai trò lớn trong thành công đó, với 18 bàn và 19 kiến tạo trong 47 trận, chứng minh anh đã hoàn toàn vượt qua vấn đề đầu gối. Thực tế, anh là cầu thủ duy nhất ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu ghi ít nhất 16 bàn và 16 kiến tạo ở mọi đấu trường trong mùa 2023-24.

Mùa này không quá hoành tráng, nhưng Leverkusen đã đặt ra một chuẩn mực rất cao. Họ về nhì sau Bayern, đội cũng loại họ ở vòng 16 đội Champions League. Wirtz vẫn ghi 16 bàn và 14 kiến tạo ở mọi đấu trường, chỉ kém Mohamed Salah (18) và Lamine Yamal (13) về số kiến tạo từ tình huống mở (12) trong số các cầu thủ ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu.

Thống kê bàn thắng và kiến tạo của Florian Wirtz 2023-24 và 2024-25

Việc Wirtz chuyển đi, sẵn sàng cho bước tiếp theo trong sự nghiệp, hoàn toàn lẽ tự nhiên. Anh cũng trở thành trụ cột của đội tuyển Đức, ghi hai bàn trong năm trận tại Euro 2024 năm ngoái. Bàn thắng muộn để đưa trận tứ kết với nhà vô địch Tây Ban Nha vào hiệp phụ ở tuổi 21 và 63 ngày khiến anh trở thành cầu thủ Đức trẻ nhất ghi bàn ở vòng knock-out Euro. Anh tiếp tục ghi ba bàn trong sáu trận ở vòng bảng UEFA Nations League.

Số liệu cho thấy Wirtz tư duy tấn công mạnh mẽ, cả khi cầm bóng lẫn khi nhận bóng. Anh đứng thứ tám về đường chuyền tiến triển ở Bundesliga mùa này (155) – đường chuyền mở hoàn thành ở 2/3 sân tấn công đưa bóng tiến gần khung thành ít nhất 25%. Anh cũng nhận nhiều đường chuyền tiến triển thứ ba với 232, nhiều hơn ít nhất 57 so với bảy cầu thủ chơi nhiều hơn.

Mùa trước, Wirtz cũng đứng thứ ba về cả đường chuyền tiến triển và nhận đường chuyền tiến triển ở Bundesliga, điều ấn tượng cho một số 10 gần như sống giữa các tuyến. Điều này cho thấy trí thông minh bóng đá tuyệt vời của anh ở độ tuổi trẻ, biết cách đưa bóng tiến lên hiệu quả.

Khi nhận bóng giữa các tuyến, Wirtz nổi bật với sự sáng tạo. Anh tạo ra 2,1 cơ hội từ tình huống mở mỗi 90 phút ở Bundesliga mùa này (tối thiểu 1.000 phút), nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào ở Leverkusen, chỉ kém Salah (2,3) tại Liverpool ở Premier League.

Thống kê cơ hội từ tình huống mở của Florian Wirtz 2024-25

Với việc Trent Alexander-Arnold rời sân Anfield, có lo ngại về ảnh hưởng của hậu vệ phải này và cách thay thế. Dù chơi ở vị trí khác, Wirtz và Alexander-Arnold có số liệu gần giống nhau ở mùa này tại giải vô địch quốc gia về số lần chạm bóng (86,9 so với 87,9) và đường chuyền mỗi 90 phút (60,8 so với 61,2). Tuy nhiên, Wirtz vượt hơn về cơ hội tạo ra từ tình huống mở mỗi 90 phút (2,1 so với 1,6) và kỳ vọng kiến tạo mỗi 90 phút (0,36 so với 0,28).

Wirtz cũng thích đưa bóng tiến lên qua những pha rê bóng – di chuyển bóng hơn 5m – với số pha rê bóng nhiều thứ tư ở Bundesliga mùa này (549), và chỉ Mohammed Amoura của Wolfsburg (6) có nhiều kiến tạo sau pha rê bóng hơn anh (5). Anh cũng thử (165) và hoàn thành (82) nhiều pha rê bóng nhất Bundesliga 2024-25. Về khả năng sút, thành tích ghi bàn ấn tượng cho một tiền vệ tấn công ở tuổi anh có thể đến từ độ chính xác. Wirtz là một trong ba cầu thủ Bundesliga sút ít nhất 50 lần mùa này và trúng đích ít nhất một nửa (39/78 – 50%).

Thống kê Bundesliga 2024-25 của Florian Wirtz và thứ hạng

Dù Leverkusen bị loại đáng thất vọng ở Champions League trước Bayern, Wirtz vẫn tỏa sáng ở đấu trường châu Âu. Anh giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận của UEFA trong 5/10 trận của đội. Anh ghi sáu bàn, chỉ Álex Grimaldo (2) ghi nhiều hơn một bàn cho Leverkusen. Wirtz cũng tạo ra ít nhất tám cơ hội hơn bất kỳ đồng đội nào (25) và có nhiều pha rê bóng tiến triển hơn bất kỳ ai (80) – những pha rê bóng đưa bóng tiến hơn 5 mét.

Wirtz cũng làm tốt nhiệm vụ khi đội không có bóng. Tinh thần làm việc không bóng của anh rất phù hợp với Liverpool. Họ là đội ghi nhiều bàn nhất từ các pha giành bóng áp sát cao ở Premier League 2024-25. Khi so sánh, Wirtz được đặt cạnh Kevin De Bruyne, người mà Man City được cho là muốn anh thay thế. Sản lượng của họ khá tương đồng ở hầu hết các hạng mục mùa này. Dù đây là so sánh với De Bruyne không ở đỉnh cao, việc Wirtz đang lên và sánh ngang với De Bruyne đang xuống vẫn ấn tượng.

So sánh Wirtz và De Bruyne

Nhưng anh sẽ chơi ở đâu cho Liverpool?

Wirtz chủ yếu đảm nhận vai trò số 10 lệch trái trong hàng công của Alonso, được phép di chuyển khắp sân nhưng chạm bóng nhiều nhất ở cánh trái. Dù không hoàn toàn giống các lựa chọn hiện tại bên trái của Liverpool như Cody Gakpo hay Luis Díaz, Wirtz vẫn có thể chơi ở đó nhờ kiểm soát bóng tốt, khả năng rê bóng và xu hướng tạt bóng xoáy vào từ cánh trái đến cột xa, nơi Salah có thể đang chờ đợi. Việc chiêu mộ tiềm năng Milos Kerkez từ Bournemouth cho thấy chiều rộng bên trái chủ yếu sẽ do hậu vệ trái đảm nhiệm, cho phép Wirtz di chuyển vào trung tâm.

Hình ảnh bản đồ chạm bóng từ tình huống mở của Florian Wirtz 2024-25

Về lý thuyết, anh cũng có thể chơi như một tiền đạo trung tâm. Wirtz không phải số 9 chính thống, nhưng với việc Slot thường xuyên sử dụng Díaz ở vị trí đó mùa này, có thể hình dung cầu thủ trẻ người Đức làm điều tương tự. Ý tưởng về việc anh lùi sâu, liên kết với hàng tiền vệ và mở ra cơ hội cho hai tiền đạo cánh có thể gợi nhớ đến Roberto Firmino, người từng tỏa sáng ở vai trò số 10 tại Bundesliga với Hoffenheim trước khi đến Liverpool năm 2015.

Dù vậy, với số tiền được cho là chi ra, vai trò số 10 có lẽ là phù hợp nhất, dù Szoboszlai đã chơi tốt mùa này cho Liverpool, mang lại năng lượng ở vị trí cao và cải thiện thành tích ghi bàn. Sau chỉ năm lần tham gia bàn thắng (3 bàn, 2 kiến tạo) trong 33 trận Premier League ở mùa đầu tiên sau khi rời RB Leipzig, Szoboszlai đạt 12 lần (6 bàn, 6 kiến tạo) trong 36 trận mùa này, dù anh chơi cao hơn so với mùa ra mắt ở Anh.

Wirtz có thể là mối đe dọa bàn thắng lớn hơn, với 44 lần tham gia bàn thắng (21 bàn, 23 kiến tạo) trong 63 trận Bundesliga hai mùa gần nhất, nhưng điều đó không có nghĩa Szoboszlai sẽ bị đẩy ra. Slot đã sử dụng anh ở vai trò tiền vệ sâu hơn trong trận thua Brighton gần đây, trận đấu mà cầu thủ người Hungary ghi bàn (dù vô tình) và Slot thực tế đề cập rằng chính Szoboszlai thích vai trò đó, nên có thể chúng ta sẽ thấy điều này nhiều hơn mùa tới.

Wirtz đã lên Instagram hôm thứ Ba để bác bỏ tin đồn rằng anh sẽ đòi áo số 10 của Alexis Mac Allister nếu gia nhập Liverpool. Dù số áo trên lưng là gì, người hâm mộ Liverpool sẽ hy vọng Wirtz có thể là một số 10 đưa nhà vô địch Anh lên tầm cao hơn.

HỒ VIỆT