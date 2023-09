Nguyễn Huy Hoàng vào chung kết 400m tự do nam

Nam tuyển thủ của đội bơi Việt Nam đã thi đấu tốt tại vòng loại và đạt thành tích đủ để giành quyền dự chung kết cự ly 400m tự do nam vào tối nay 29-9.

Môn bơi sẽ thi đấu ngày cuối 29-9 tại ASIAD 19 với các nội dung còn lại. Trong buổi sáng tranh tài, chúng ta có Nguyễn Huy Hoàng và Đỗ Ngọc Vinh dự vòng loại cự ly 400m tự do. Nội dung này thu hút đông đảo các tuyển thủ góp mặt nên phải tổ chức tới 4 lượt đấu loại.

Nguyễn Huy Hoàng đấu ở lượt vòng loại thứ tư của nội dung cùng các đối thủ Malaysia, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và đã về vị trí thứ 4 với thông số 3’53”04. Xếp nhất vòng loại này của Huy Hoàng là tuyển thủ Hàn Quốc Kim Woomin với 3’49”03.

Đỗ Ngọc Vinh thi đấu lượt vòng loại thứ ba của nội dung và về vị trí 5 với kết quả 3’57”20. Tính thành tích tổng của bốn lượt vòng loại, Nguyễn Huy Hoàng đủ thành tích lọt vào 8 người có kết quả tốt nhất và dự chung kết cự ly tối nay.

Năm năm trước tại ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia, vô địch cự ly 400m tự do nam là tuyển thủ Sun Yang (Trung Quốc) với thành tích 3’42”92. Khi đó, Nguyễn Huy Hoàng cũng thi đấu 400m tự do nhưng chỉ đạt 4’10”66 và không vượt qua vòng loại. Thành tích quốc tế gần nhất của Nguyễn Huy Hoàng tại cự ly này là 3’49”50 từng giúp tuyển thủ giành HCV tại SEA Games 32 tại Campuchia. Tại giải bơi vô địch thế giới 2023 mới đây ở Nhật Bản, Nguyễn Huy Hoàng không tham dự nhưng tuyển thủ Kim Woomin có dự tranh và lọt vào chung kết 400m tự do nam, xếp vị trí hạng 5 chung cuộc với thành tích 3’43”92.

Cùng trong ngày thi đấu tại vòng loại các tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn không có suất chung kết.

Tối 29-9, bơi Việt Nam sẽ có hai người thi đấu chung kết là Võ Thị Mỹ Tiên tại 800m tự do nữ và Nguyễn Huy Hoàng tại 400m tự do nam.