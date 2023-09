Nguyễn Huy Hoàng giành HCĐ và giành vé dự Olympic Paris 2024

Nam tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng của đội tuyển bơi Việt Nam đã có tấm HCĐ tại ngày tranh tài 28-9 khi nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng ở cự ly 800m tự do.

Tối 28-9 tại hồ bơi trung tâm của ASIAD 19, tất cả dõi theo chung kết 800m tự do nam bởi ở đó chúng ta có Nguyễn Huy Hoàng tham dự. Niềm vui tới với cả đội bơi Việt Nam khi Huy Hoàng chạm đích ở vị trí thứ 3 của cự ly và giành HCĐ quý giá.

“Thành tích chuyên môn này chưa phải thành tích tốt nhất nhưng tôi đang lấy lại cảm giác thi đấu. Ngày đầu thi đấu tôi còn tâm lý và còn run nhưng hôm nay tôi đã bình tĩnh hơn. Mục tiêu của tôi ra thi đấu hay bất cứ VĐV nào khác là giành được huy chương và hôm nay tôi đã làm được điều này. Tôi rất vui, hạnh phúc vì ASIAD phải tới 4 năm mới có một lần, không phải ai cũng được dự. Tôi tham dự lần thứ hai và có thành tích huy chương vô cùng ý nghĩa...”, Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ ngay sau khi lên hồ và gặp gỡ báo chí.

Trở lại với cuộc đua, chung kết 800m tự do nam được dự báo có sự cạnh tranh quyết liệt giữa Fei Liwei (Trung Quốc) và Kim Woomin (Hàn Quốc) về việc giành ngôi vô địch. Điều này được đưa ra do cả hai tuyển thủ trên là những người thi đấu xuất sắc nhất cự ly 1.500m tự do trước đó. Với Nguyễn Huy Hoàng, được xuất phát ở làn thứ 3 đã nỗ lực tăng tốc ngay từ những mét đầu tiên qua đó liên tục ở trong nhóm 3 người dẫn đầu. Vị trí này không thay đổi với Huy Hoàng cho tới khi kình ngư người Quảng Bình chạm tay vào đích và giành HCĐ. Huy Hoàng đạt thành tích 7’51”44. Vô địch nội dung là Kim Woomin với kết quả 7’46”03 đồng thời trở thành kỉ lục của Đại hội. HCB là Fei Liwei với thành tích 7’49”90.

Đáng kể hơn, kết quả chuyên môn của Nguyễn Huy Hoàng đã vượt chuẩn A Olympic để có suất chính thức dự Olympic Paris (PHáp) 2024. Chuẩn A của nội dung được quy định là 7’51”65. Đây cũng là chuẩn Olympic đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam thông qua thi đấu chuyên môn tại ASIAD 19 này.

Tại ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia, Nguyễn Huy Hoàng cũng giành HCĐ cự ly 800m tự do nam và khi đó đạt thông số 7’54”32.