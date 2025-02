Newcastle bán Elliot Anderson để cứu mùa giải, giờ đây có thể là nhát dao của Nottingham Forest

Chủ nhật này sẽ chứng kiến Anderson trở lại St James’ Park lần đầu tiên. Cầu thủ này từng cởi mở về việc anh ấy thất vọng như thế nào khi phải rời CLB quê nhà của mình, nhưng rõ ràng đã không để điều đó cản trở sự nghiệp của mình. Tại Forest, Anderson đã trở thành một nhân vật quan trọng trong một đội bóng đã tự mình thực hiện những bước tiến lớn. Sau khi chỉ vừa thoát khỏi nguy cơ xuống hạng vào mùa giải trước do bị trừ điểm vì vi phạm các quy định đã khiến Newcastle phải bán Anderson, Forest đang vươn mình để giành quyền tham dự Champions League.

Trong những năm đầu tại Newcastle và khi được cho mượn tại League Two với Bristol Rovers, Anderson thường được sử dụng như một số 10. Sau đó, khi được đưa lên đội một của Newcastle dưới thời Howe, anh ấy thường xuyên xuất hiện từ bên trái hoặc thậm chí là số 8. Sự linh hoạt như vậy phản ánh trí thông minh trên sân cỏ của anh.

Vị trí của Elliot Anderson

Ban đầu, một số người lo ngại rằng anh ấy và Morgan Gibbs-White có thể gặp khó khăn trong việc cùng tồn tại, đặc biệt nếu HLV Nuno của Forest cảm thấy kỹ năng của Anderson phù hợp nhất để chơi ở vị trí tiền đạo. Nhưng cuối cùng họ đã bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Về mặt kỹ thuật, cả hai đều tài năng, và bản chất tiến lên của Anderson có nghĩa là anh ấy có thể đẩy vào các khoảng trống do Gibbs-White để lại, người có thêm quyền tự do di chuyển trong tấn công.

Bàn thắng Premier League đầu tiên của Anderson đến từ một tình huống như vậy, khi anh ấy bắt được pha đẩy bóng của Gibbs-White trước khi lao lên và sút tung lưới từ khoảng 25m trước Southampton vào tháng trước. Bàn thắng đó phản ánh giá trị lớn mà Anderson mang lại. Mặc dù thường được triển khai như một trong hai tiền vệ phòng ngự trong đội hình của Nuno, anh ấy tiến lên rất hiệu quả và khá thường xuyên.

Trong số các tiền vệ phòng ngự, Anderson. xếp thứ sáu về số lần cầm bóng tiến lên (123), chỉ có sáu người có thể vượt qua 15 pha cầm bóng kết thúc bằng một cú sút hoặc cơ hội được tạo ra của anh ấy. Những người vượt trội hơn anh ấy trong khía cạnh này bao gồm những cái tên như Dejan Kulusevski, Phil Foden, Bernardo Silva và Martin Ødegaard; nói cách khác, những cá nhân có tư duy tấn công mạnh mẽ.

Các pha cầm bóng tiến lên của Elliot Anderson

Nhưng điều đó không có nghĩa là Anderson bỏ bê trách nhiệm phòng ngự. Trong số tất cả các cầu thủ Premier League đã thi đấu ít nhất 900 phút trong mùa giải này, chỉ có Ryan Christie (7,5) giành lại bóng thường xuyên hơn mỗi 90 phút so với Anderson (7,2). Tần suất anh gây áp lực – được định nghĩa là tham gia vào một pha đối đầu với ý định giành lại bóng – trong phần ba sân nhà của mình, với 12,1 lần mỗi 90 phút, chỉ có tám tiền vệ khác vượt qua con số này.

Tất nhiên, các con số của Anderson sẽ bị ảnh hưởng một phần bởi thực tế là anh ấy đã chơi ở một số vị trí khác nhau trong mùa giải này, nhưng điều đó cũng nên được coi là một phần khác trong kỹ năng của anh ấy. “Tôi tin rằng Elliot là một cầu thủ có thể bắt đầu ở các vị trí khác nhau và vẫn có thể chơi theo cách của mình. Tôi nghĩ điều đó làm cho anh ấy tốt hơn”, HLV Nuno nói với Sky Sports vào tháng 11.

Nuno nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng đối với đội bóng Forest của ông, và Anderson thể hiện điều đó một cách hoàn hảo với khả năng toàn diện xuất sắc của mình, điều này cũng khiến anh ấy trở thành một sự phù hợp tuyệt vời trong một đội bóng tìm cách tận dụng các pha phản công nhanh và gây tổn thương cho đối thủ trong các tình huống chuyển tiếp. Anh ấy có thể giành lại bóng, có thể tự mình cầm bóng tiến lên với mục đích rõ ràng, và cũng có thể thực hiện những đường chuyền quyết định, như được chứng minh bởi năm pha kiến tạo của anh ấy, chỉ có sáu tiền vệ khác vượt qua con số này trong mùa giải này. Có lẽ nhiều bàn thắng hơn cũng sẽ đến trong tương lai?

Biểu đồ Opta của Elliot Anderson

Mặc dù có nhiều sự nuối tiếc và miễn cưỡng trong thương vụ đưa Anderson đến Forest, cũng có một lập luận mạnh mẽ rằng nó đã giúp đẩy nhanh sự nghiệp của anh theo cách mà có thể đã không xảy ra tại Newcastle – ít nhất là không phải trong mùa giải này.

Người ta đặt câu hỏi, nếu ở lại thì liệu Anderson có trở thành một cầu thủ quan trọng trong hàng tiền vệ của Newcastle, một trong những hàng tiền vệ tốt nhất Premier League với Joelinton, Sandro Tonali và Bruno Guimarães không? Chắc chắn không phải là điều hiển nhiên. Chỉ 10 trong số 21 trận Premier League của anh ấy cho Newcastle mùa trước là đá chính.

Dù bằng cách nào, Anderson đã tận dụng tối đa việc chuyển nhượng khi anh ấy tỏa sáng trong đội hình Forest, một làn gió mới trong cuộc đua không tưởng giành vé dự Champions League, giúp họ trực tiếp cạnh tranh với Newcastle để giành một suất tại bàn đấu danh giá nhất châu Âu.

Khó có thể biết được việc bị trừ điểm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Newcastle nếu họ không bán Anderson, nhưng ít nhất có thể tranh luận rằng việc bán anh ấy đã cứu mùa giải của họ ngay cả trước khi nó bắt đầu. Giờ đây, Anderson có thể giúp Forest đâm một nhát dao vào tham vọng của Newcastle và tiếp tục câu chuyện cổ tích của chính họ.

Đội bóng áo sọc đen trắng hiện đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Premier League, cách Nottingham Forest, đội bóng gây bất ngờ của mùa giải này, bốn bậc và sáu điểm. Dưới sự dẫn dắt của Eddie Howe, Newcastle đã thua ba trong bốn trận gần nhất (thắng một), nhiều hơn so với tổng số trận thua trong 12 trận trước đó (thắng tám, hòa hai, thua hai). Lần cuối cùng họ thua nhiều hơn hai trận liên tiếp ở giải quốc nội là vào tháng 12 và tháng 1 năm ngoái (bốn trận).

Thực tế, Newcastle đã thua hai trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Bournemouth và Fulham. Lần cuối cùng họ thua ba trận liên tiếp trên sân nhà là dưới thời Steve Bruce vào tháng 1 và tháng 2 năm 2021. Bản thân Howe cũng chưa từng thua ba trận liên tiếp trên sân nhà kể từ tháng 11 và tháng 12 năm 2019, khi ông còn dẫn dắt Bournemouth.

Alexander Isak là người đáng chú ý nhất của Newcastle với 17 bàn thắng tại Premier League. Anh đã không ghi bàn trong hai trận gần nhất nhưng đã ghi bàn trong cả ba lần đối đầu với Forest (bốn bàn). Năm cầu thủ của Newcastle đã từng ghi bàn trong bốn trận liên tiếp trước một đối thủ, với Callum Wilson là người gần nhất làm được điều này trước Tottenham từ năm 2020 đến 2023.

Về phía Forest, họ đã thua hai trận liên tiếp trên sân khách tại Premier League sau thất bại 1-2 trước Fulham ở trận gần nhất. Trước đó, họ đã có bốn chiến thắng liên tiếp và đang cố gắng tránh chuỗi ba trận thua liên tiếp tại giải quốc nội lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2023 dưới thời Steve Cooper.

Cựu tiền đạo của Newcastle, Chris Wood, hiện đang dẫn dắt hàng công của Forest và đã ghi được 29 bàn thắng tại Premier League trong 41 lần ra sân dưới thời Nuno Espírito Santo. Trong số tất cả các cầu thủ có hơn 50 cú sút dưới thời một huấn luyện viên kể từ mùa giải 2003-04, Wood dưới thời Nuno có tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng cao nhất (35%, 29 bàn từ 83 cú sút).

Morgan Gibbs-White cũng có ảnh hưởng không nhỏ với chín lần tham gia vào bàn thắng trong 11 trận gần nhất tại Premier League (bốn bàn, năm kiến tạo). Kể từ đầu mùa giải năm ngoái, chỉ có ba cầu thủ người Anh có nhiều pha kiến tạo hơn tiền vệ tấn công này (15).

Forest thực tế đã phải đối mặt với nhiều cú sút hơn (342) so với số cú sút mà họ thực hiện (318) trong mùa giải này. Kể từ mùa giải 2003-04, chỉ có hai đội bóng lọt vào top 4 với số cú sút phải hứng chịu nhiều hơn số cú sút thực hiện – Everton vào mùa giải 2004-05 (hứng chịu nhiều hơn 142 cú sút) và Tottenham vào mùa giải 2021-22 (hứng chịu nhiều hơn một cú sút).

Newcastle hy vọng sẽ có sự trở lại của trung vệ Sven Botman sau chấn thương đầu gối, mặc dù Joelinton sẽ tiếp tục vắng mặt do chấn thương đầu gối và cựu cầu thủ của Forest, Jamaal Lascelles, vẫn chưa thể trở lại do chấn thương dây chằng chéo trước. Taiwo Awoniyi bị gãy mũi và chấn động não trong trận đấu tại FA Cup với Exeter City vào đầu tháng này và do đó đã vắng mặt trong trận thua trước Fulham. Tuy nhiên, tiền đạo này đã được trang bị mặt nạ y tế đặc biệt và có thể kịp trở lại trong trận đấu với Newcastle.

Thành tích đối đầu giữa Newcastle và Nottingham Forest

Newcastle chỉ thua một lần trước Forest trong 13 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League, với chín chiến thắng và ba trận hòa. Tuy nhiên, thất bại duy nhất đó đã xảy ra trong trận đấu tương ứng mùa giải năm ngoái, khi cựu tiền đạo của Newcastle, Chris Wood, lập hat-trick trong ngày trở lại St James’ Park và giúp Forest giành chiến thắng 3-1.

Trước chiến thắng đó vào ngày Boxing Day năm 2023, Forest đã phải nhận bảy trận thua liên tiếp tại St James’ Park. Tuy nhiên, họ chưa từng giành chiến thắng trong hai chuyến làm khách liên tiếp tại Newcastle kể từ các chiến thắng vào tháng 8 năm 1987 và tháng 10 năm 1988.

Newcastle đã giành chiến thắng trong trận đấu ngược lượt tại City Ground vào tháng 11, khi hủy hoại bàn thắng của Murillo ở hiệp một bằng các pha lập công của Isak, Joelinton và Harvey Barnes ở hiệp hai.

Dự đoán kết quả Newcastle vs Nottingham Forest

Mặc dù Forest đang có phong độ cao nhưng Newcastle được đánh giá là đội bóng được ưu ái hơn với xác suất chiến thắng là 51,4%. Tuy nhiên, Forest vẫn có cơ hội không nhỏ với tỷ lệ chiến thắng là 25,4%. Tỷ lệ hòa là 23,3%

HỒ VIỆT