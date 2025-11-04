Lý do những đồng tiền Ả Rập chưa thể biến Newcastle thành ứng cử viên vô địch

Đội bóng của Eddie Howe sở hữu những ông chủ giàu nhất hành tinh, nhưng họ vẫn chưa thể tạo ra một cuộc đua danh hiệu thực sự kể từ khi Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Saudi Arabia gõ cửa.

Eddie Howe không phải là mẫu HLV hay có những hành động kịch tính hay tuyên bố lớn trước công chúng. Vì vậy, theo tiêu chuẩn của ông, buổi họp báo sau thất bại 1-3 trước West Ham hôm Chủ nhật được xem là một lời chỉ trích dữ dội. Đội bóng của ông đã có bàn mở tỷ số sớm, nhưng West Ham đã dẫn trước khi hiệp một kết thúc, thậm chí còn sút trúng cột dọc và bị VAR từ chối một quả phạt đền. Điều này đã buộc Howe phải thực hiện ba sự thay đổi người ngay sau giờ nghỉ.

“Đó là điều gây thất vọng nhất về hiệp một”, Howe nói. “Tôi gần như có thể thay bất cứ ai và tôi nghĩ đó là sự phản ánh tình trạng của chúng tôi ở thời điểm đó. Rất, rất hiếm khi tôi cảm thấy như vậy. Thực tế, tôi không nghĩ mình đã từng có cảm giác này kể từ khi dẫn dắt Newcastle, vì vậy tôi cảm thấy đội cần một sự xốc lại trong giờ nghỉ. Đó là lý do tôi làm điều mình đã làm”.

Anthony Gordon, Nick Woltemade và Emil Krafth đều bị rút ra. Newcastle đã ổn định hơn ở một mức độ nào đó trong hiệp hai, nhưng chưa bao giờ thực sự tạo ra được hy vọng lội ngược dòng trước một đội chỉ thắng một trong chín trận đấu gần nhất của họ. Với việc khu vực giữa bảng xếp hạng đang rất chật chội – chỉ ba điểm cách biệt giữa vị trí thứ ba và thứ 11, và chín điểm giữa vị trí thứ hai và 17 – chuỗi 12 điểm sau 10 trận không khiến Newcastle bị bỏ lại quá xa, nhưng chắc chắn họ không thể chấp nhận kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13.

Rào cản lớn nhất: luật công bằng tài chính (PSR)

Với PIF, Newcastle được sở hữu bởi những ông chủ giàu nhất thế giới. Kỳ vọng khi PIF mua lại 80% cổ phần câu lạc bộ vào năm 2021 là sẽ tạo ra một hiệu ứng biến đổi tương tự như Roman Abramovich tại Chelsea hay Sheikh Mansour tại Manchester City.

Tuy nhiên, sự khác biệt mấu chốt là cả hai ông chủ kia đều tiếp quản trước khi các quy định về Công bằng Tài chính (FFP) ra đời (và các cáo buộc đang diễn ra chống lại Man City liên quan đến việc họ có vi phạm các quy định này khi chúng đã được áp dụng hay không). Các Quy tắc về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) hạn chế khả năng chi tiêu của các ông chủ, dù họ giàu đến đâu, đối với đội bóng của mình. Về mặt đó, các quy định này có lẽ đã làm chậm nỗ lực của Saudi Arabia trong việc nâng tầm Newcastle lên ngang hàng với Man City.

Tuy nhiên, chi tiêu của Newcastle có thể đã mạnh tay hơn mức thận trọng hiện tại mà vẫn nằm trong ngưỡng cho phép. Họ hoàn toàn có thể chấp nhận một khoản phạt tương đối nhỏ từ UEFA, đặc biệt khi vấn đề lớn hơn của họ nằm ở quy định châu Âu hơn là Premier League.

Bên cạnh giới hạn chi tiêu cho cầu thủ, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng lại được miễn trừ khỏi các tính toán PSR. Cách dễ nhất để tăng doanh thu và lách khỏi PSR là mở rộng hoặc xây dựng lại sân vận động.

Với vị trí của St James' Park, bị bao quanh bởi các tòa nhà được xếp hạng di tích ở hai bên, điều đó có thể đồng nghĩa với việc xây dựng một sân vận động hoàn toàn mới chứ không thể cải tạo mở rộng sức chứa. Đã có những cuộc thảo luận vào tháng Ba về khả năng di chuyển sân đến Leazes Park gần đó, nhưng không có động thái nào được thực hiện cho đề xuất đó.

Căng thẳng giữa tham vọng và thực tế

Căng thẳng này đã dẫn đến những đồn đoán về tương lai của Alexander Isak. Một ban lãnh đạo tự tin hơn có thể đã miêu tả việc bán anh là cần thiết để giải phóng vốn cho các khoản đầu tư khác; thay vào đó, đã có một nỗ lực vô vọng để giữ chân anh. Điều này có nghĩa là Newcastle bắt đầu mùa giải trong sự thất vọng, bất chấp việc chiêu mộ Woltemade, Yoane Wissa, Jacob Ramsey, Malick Thiaw và Anthony Elanga. Khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ: chỉ một chiến thắng trong sáu trận đầu tiên.

Tuy nhiên, dường như họ đã vượt qua được khó khăn. Trước trận thua West Ham hôm Chủ nhật, họ đã giành được năm chiến thắng trong sáu trận, một chuỗi trận bao gồm việc hủy diệt Union Saint-Gilloise và Benfica tại Champions League. Đó là lý do tại sao màn trình diễn tệ hại trước West Ham lại gây sốc đến vậy.

Vấn đề có lẽ là phong cách của Newcastle rất hung hãn, cường độ cao; một sự sụt giảm nhẹ về năng lượng có thể gây ra những hậu quả sâu sắc. Có lẽ sự căng thẳng của việc thi đấu ở Premier League, Champions League và Carabao Cup – năm trận trong 15 ngày – đã ảnh hưởng đến họ. Woltemade đã đá chính cả năm trận đó và có vẻ đặc biệt mệt mỏi.

Đó là bản chất của bóng đá hiện đại. Các huấn luyện viên phải chuẩn bị để xoay vòng đội hình. Howe đã không may mắn khi chấn thương của Wissa khiến ông thiếu các lựa chọn tấn công, nhưng cho dù lời giải thích có hợp lý đến đâu, màn trình diễn hôm Chủ nhật là không thể chấp nhận được – đặc biệt là sau khi dẫn trước tại một sân đấu luôn sẵn sàng quay lưng lại với đội nhà.

Howe sẽ hy vọng đó chỉ là một cú vấp, một trong những ngày mà mọi người đều "mất phong độ" cùng một lúc. Nhưng nếu Newcastle muốn giành vé dự Champions League mùa giải tới, chứ đừng nói đến việc một ngày nào đó thực sự thách thức danh hiệu, họ không thể tiếp tục thiếu ổn định như thế này. Tiền bạc là vô hạn, nhưng thời gian và năng lượng của đội bóng thì không. Newcastle cần một chiến lược chi tiêu thông minh, bền vững hơn và một tầm nhìn dài hạn cho cơ sở vật chất để thực sự khai thác được sức mạnh tài chính khổng lồ của mình.

LONG KHANG