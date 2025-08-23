Lễ bốc thăm World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Kennedy vào tháng 12

Vào tháng trước, ESPN đưa tin Las Vegas dự kiến là nơi tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026, diễn ra vào ngày 5-12. Tuy nhiên, vào ngày 22-8, đích thân Tổng thống Mỹ, Donald Trump công bố sự kiện quan trọng này sẽ được diễn ra tại Trung tâm Kennedy ở Washington, D.C.

Lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 5-12 tại Trung tâm Kennedy ở Washington, D.C.

“Đây là sự kiện lớn nhất, có lẽ là lớn nhất trong thể thao, tôi đoán vậy”, ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục, nơi có sự tham dự của Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino… Người đứng đầu nước Mỹ nói thêm rằng Trung tâm Kennedy “sẽ tổ chức một màn khai mạc hoành tráng, và chúng tôi sẽ tham gia”. Khi được hỏi liệu ông có tham gia bốc thăm tên các đội hay không, Trump không trả lời trực tiếp mà nhường lời cho Infantino, nói rằng chủ tịch FIFA “là người ra quyết định”.

Về phần mình, Infantino nói: “Đó là một đề xuất rất thú vị”, và cho biết ông và Tổng thống sẽ thảo luận thêm về vấn đề này. Infantino cũng đã trao cho Tổng thống Trump tấm vé xem trận chung kết World Cup 2026, mà theo Chủ tịch FIFA đây chính là tấm vé đầu tiên được phát ra cho giải đấu sắp tới. Đơn đăng ký vé xem World Cup 2026 sẽ mở vào ngày 10-9. FIFA cho biết do nhu cầu dự kiến ​​cao, vé sẽ được phát hành theo từng giai đoạn.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino (phải) trao cho Tổng thống Mỹ, Donald Trump biểu trưng tấm vé đầu tiên được phát ra cho World Cup 2026. Ảnh: ESPN

World Cup 2026 sẽ được tổ chức trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11-6 đến ngày 19-7, và sẽ là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức bởi ba quốc gia, đồng thời cũng là kỳ World Cup đầu tiên mở rộng lên 48 đội. Sẽ có 16 địa điểm đăng cai các trận đấu - với 11 địa điểm ở Mỹ (nhưng Washington, D.C. không nằm trong số các thành phố đăng cai), 3 địa điểm ở Mexico và 2 địa điểm ở Canada. World Cup khai mạc vào ngày 11-6 tại sân vận động Azteca ở Mexico City. Trận chung kết diễn ra vào ngày 19-7 tại sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey (Mỹ).

Lễ bốc thăm sẽ chứng kiến ​​48 đội tuyển đủ điều kiện được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp. Người đứng đầu FIFA cho biết 48 đội sẽ thi đấu “104 trận trong một tháng”. Tuy nhiên, vào tháng 12, khi lễ bốc thăm được tổ chức mới xác định được 42 trong số 48 đội giành vé, bao gồm cả suất tham dự tự động dành cho các chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada. Hiện tại, ngoài 3 quốc gia đăng cai thì Nhật Bản, New Zealand, Iran, Argentina, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Australia, Brazil và Ecuador là những đội đã giành vé.

Sáu đội còn lại sẽ được xác định bằng vòng play-off vào tháng 3-2026. Bao gồm 4 suất cuối đại diện cho châu Âu (UEFA), và 2 suất từ vòng play-off liên lục địa. FIFA xác nhận hôm thứ Sáu, play-off liên lục địa sẽ có thể thức mới, với sự góp mặt của sáu đội tuyển quốc gia từ năm trong số sáu Liên đoàn châu lục tranh tài tại Bắc Mỹ.

THANH TUẤN