Kiếm thủ Vũ Thành An: Tôi đã nỗ lực khi ra tranh tài

Mỗi kì đấu đều có kỉ niệm

Vũ Thành An bước vào thi đấu chính thức trong sáng 25-9 tại ASIAD 19 và giành các chiến thắng trước tuyển thủ Thái Lan Srinualnad Voragun và Tahla Abdallah (Jordan) nhưng sau đó để thua trước Aymuratov Musa (Uzbekistan), Rahbari Koyakhi Mohammad (Iran) cùng Gu Bongil (Hàn Quốc) nên đã dừng bước hành trình của mình tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm nay. “Mỗi trận đấu đều có một kết quả khác nhau. Các đối thủ ở châu Á có trình độ khác so với đối thủ ở Đông Nam Á nên tôi hay đồng đội đều luôn cố gắng quyết tâm thi đấu nỗ lực cao nhất. Dừng bước ở ASIAD 19 trong nội dung cá nhân là điều tiếc nhưng mình đã thêm một sự trải nghiệm chuyên môn”, Vũ Thành An bày tỏ. Trong giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD 19, Vũ Thành An đã có thời gian vừa tập luyện vừa hồi phục chấn thương đầu gối. Ít nhiều, thể lực chưa thể sung mãn nhất đã ảnh hưởng tới việc thi đấu của kiếm thủ này tại sáng 25-9.

Trong hành trình chuyên môn, Vũ Thành An đã góp mặt tại ASIAD năm 2014, năm 2018 và bây giờ dự ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Một sự thú vị, kiếm thủ Gu Bongil thắng Vũ Thành An trong sáng nay chính là người từng giành HCV kiếm chém cá nhân nam tại ASIAD năm 2014. Tay kiếm này là nhà vô địch của ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia.

Trong khi đó, đối thủ mà Vũ Thành An thắng ngay trận đầu tiên ở ASIAD 19 – tuyển thủ Thái Lan Srinualnad Voragun – chính là người đã vượt qua mình tại chung kết kiếm chém cá nhân nam ở SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia tháng 5 vừa qua. Thời điểm trên, Vũ Thành An đã gặp một chút bất lợi từ công tác trọng tài và thua trận, mất tấm HCV cá nhân như kì vọng. Sau gần năm tháng, hai đối thủ gặp lại nhau và Vũ Thành An đã vượt qua Srinualnad Voragun bằng chiến thắng tuyệt đối. Và cũng thật hữu duyên, cả hai người chiến thắng Vũ Thành An và loại kiếm thủ của chúng ta là Gu Bongil (Hàn Quốc), Rahbari Koyakhi Mohammad (Iran) cùng lọt vào bán kết nội dung tại ASIAD 19. “Mỗi giải đấu có một sự thú vị như vậy. Đấu kiếm có nét riêng hay của nó nên tôi có sự đam mê của mình. Giải ASIAD 19 này với tôi không thành công trong thành tích chuyên môn nhưng tôi vẫn có kỉ niệm cho mình đó là đã gặp, đọ sức trực tiếp với những người mạnh nhất châu Á”, Vũ Thành An chia sẻ thêm.

Sẽ tính phương án xa

Ở tuổi 31, Vũ Thành An đang là một trong những tuyển thủ có kinh nghiệm và lớn tuổi nhất ở đội tuyển kiếm Việt Nam (người còn lại là Nguyễn Tiến Nhật, kiếm ba cạnh nam). Trong câu chuyện của mình, Vũ Thành An từng bày tỏ thời điểm bây giờ là của lứa VĐV trẻ kế cận và mình cũng phải tính phương án xa hơn trong sự nghiệp đó có thể là công tác huấn luyện hoặc một công việc gì đó liên quan tới đấu kiếm. Dù thế, Vũ Thành An chưa tiết lộ cụ thể. Nhưng chắc chắn một điều, tuyển thủ người Hà Nội này cho biết đấu kiếm là môn thể thao mình thành danh nên sẽ không bao giờ bỏ nó.

Hiện tại, kiếm chém nam Việt Nam đã và đang tìm kiếm thêm những gương mặt mới để kế cận lứa đàn anh Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết. Khi độ tuổi càng cao, kiếm thủ như Vũ Thành An hay bất kì người nào khác sẽ chững lại về chuyên môn nên việc chuyển hướng dần sang công tác huấn luyện là phù hợp về sự nghiệp.

Ít nhất, với khả năng và quyết tâm cao, Vũ Thành An sẽ thi đấu cho tới SEA Games 33-2025 và sau đó tìm cơ hội làm HLV các VĐV trẻ. Ngoài ra, tuyển thủ này vẫn ấp ủ một dự án riêng về đấu kiếm của bản thân nên chắc chắn sẽ sớm hiện thực hóa chứ không để chỉ là ý tưởng.