HLV Đinh Hồng Vinh: Đây là giai đoạn chuyển tiếp lực lượng của tuyến trẻ Việt Nam

Tiếp tục kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2027 cùng những giải đấu quan trọng trong thời gian tới, đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị vào giai đoạn tập trung, tham dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai. Giải đấu mà các cầu thủ Việt Nam so tài cùng U23 Thái Lan, Singapore và U23 Qatar.

U23 Việt Nam sẽ đi vào tập trung từ ngày 9-11. Ảnh: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh, người được xem là “cánh tay phải” của ông Kim Sang-sik trong việc quán xuyến lứa U23 để luôn sẵn sàng bổ sung cho đội tuyển khi cần thiết. Đợt tập trung này, U23 Việt Nam tiếp tục được sàng lọc, có nhiều cầu thủ từ lứa U21 được triệu tập không nằm ngoài chiến lược đường dài. Ông Vinh đã có những chia sẻ cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng trước thềm tập trung đội tuyển U23 Việt Nam.

+Phóng viên: U23 Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi so với đội hình ở ASIAD 20, ông đánh giá thế nào về lực lượng đang trong giai đoạn chuyển tiếp này?

-HLV Đinh Hồng Vinh: Tôi xem đây là bước chuyển tiếp cần thiết để xây dựng lực lượng cho chu kỳ thi đấu mới. Đợt này, đội tập trung vào các cầu thủ sinh năm 2005, 2006 và 2007, trong đó có 7 cầu thủ từng tham dự ASIAD 20. Chúng tôi muốn phát huy kinh nghiệm của nhóm này, đồng thời tạo cơ hội để những gương mặt được bổ sung thể hiện năng lực.

Khó khăn trước mắt là thời gian chuẩn bị cùng nhau rất ngắn. Nhiều cầu thủ còn thi đấu ở giải VĐQG và Hạng Nhất quốc gia trong các ngày 7 và 8-11, trong khi ngày 9-11 đội hội quân và ngày 10-11 đã gặp Thái Lan. Chính vì vậy, trọng tâm của ban huấn luyện là giúp cầu thủ hồi phục tốt và tạo sự kết dính trong lối chơi. Chúng tôi ưu tiên thống nhất những nguyên tắc phối hợp cốt lõi, giúp các em hiểu rõ nhiệm vụ, hỗ trợ nhau đúng thời điểm và giữ được sự tổ chức khi thi đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh.

+ Đợt tập trung lần này U23 Việt Nam không quy tụ được những vị trí tốt nhất. Ông sẽ có những kế hoạch chuẩn bị thế nào?

- Chúng tôi có một số trường hợp vắng mặt đáng chú ý. Quang Vinh, Lê Phát và Đăng Dương được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, còn Công Phương không thể tham gia vì chấn thương. Việc cầu thủ trẻ được trao cơ hội ở cấp độ cao hơn là tín hiệu tích cực, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng lực lượng kế cận.

Với U23, trách nhiệm của ban huấn luyện là lựa chọn và tổ chức đội hình phù hợp nhất từ những cầu thủ hiện có. Đặc biệt, sau các trận đấu tại CLB, mức độ sẵn sàng của mỗi người sẽ khác nhau. Chúng tôi phải căn cứ vào số phút thi đấu, thể trạng và khả năng hồi phục để bố trí nội dung tập luyện, cũng như sử dụng cầu thủ hợp lý.

Tôi tin tưởng những cầu thủ được triệu tập. Đây là cơ hội để các em cạnh tranh vị trí và chứng minh khả năng đóng góp cho tập thể.

+ Williams Minh Hoàng và Đăng Khoa xuống đội hình U23 Việt Nam thay vì ở đội tuyển Việt Nam như kỳ FIFA Days, liệu điều này nằm trong tính toán đường dài của Ban huấn luyện?

-Việc Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa tập trung U23 lần này phù hợp với quá trình phát triển lâu dài của các em. Hai cầu thủ đã có trải nghiệm ở đội tuyển quốc gia và cần tiếp tục tích lũy, hoàn thiện năng lực qua tập luyện và thi đấu.

Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô sẽ là trụ cột ở đội hình U23 Việt Nam sắp đến. Ảnh: CATPHCM FC

Ở U23, chúng tôi mong các em vận dụng những trải nghiệm đó vào cách phối hợp với đồng đội, lựa chọn phương án xử lý và thực hiện nhiệm vụ chiến thuật. Với thời gian chuẩn bị ngắn, điều quan trọng là các em hiểu rõ vai trò của mình, chủ động kết nối với những vị trí xung quanh và đóng góp vào lối chơi chung.

Cơ hội thi đấu sẽ dựa trên phong độ, thể trạng và yêu cầu từng trận. Sự tiến bộ cùng khả năng duy trì phong độ ổn định sẽ là cơ sở để các em tiếp tục cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia.

+Từ đây đến SEA Games 2027, đội sẽ còn bao nhiêu đợt tập huấn nhằm bảo vệ tấm Huy chương vàng?

-Số đợt tập trung và tập huấn cụ thể sẽ được thông tin theo kế hoạch chính thức của VFF, phù hợp với lịch thi đấu trong nước và quốc tế. Về chuyên môn, chúng tôi cần bảo đảm quá trình chuẩn bị liên tục, từ rà soát lực lượng, xây dựng bộ khung đến hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị trực tiếp cho SEA Games.

Giải tại Gia Lai sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn mức độ đáp ứng của từng cầu thủ, những vị trí cần bổ sung và những nội dung phải cải thiện. Sau mỗi đợt tập trung, việc theo dõi phong độ, thể trạng và quá trình thi đấu tại CLB vẫn phải được duy trì.

Để hướng tới mục tiêu bảo vệ huy chương vàng, mỗi đợt chuẩn bị cần tạo ra sự tiến bộ cụ thể. Chúng tôi muốn xây dựng một tập thể ổn định, có phương án dự phòng và đạt trạng thái tốt khi bước vào giải.

+ Ông đánh giá thế nào về các đối thủ tại giải sắp đến, nhất là U23 Thái Lan vốn luôn là đối trọng với Việt Nam ở đấu trường khu vực?

U23 Việt Nam sẽ có những trải nghiệm quan trọng trước Thái Lan, Qatar và Singapore sắp đến. Ảnh VFF

- Chúng tôi tôn trọng cả Thái Lan, Qatar và Singapore. Mỗi đối thủ đều mang đến cơ hội để kiểm nghiệm khả năng thích nghi và chất lượng thi đấu của đội. Riêng Thái Lan, danh sách lần này cũng gồm các cầu thủ sinh năm 2005, 2006 và 2007, tương đồng với lứa tuổi của Việt Nam. Đây là cuộc đối đầu có giá trị để đánh giá sự phát triển của hai lứa cầu thủ.

Với trận mở màn, chúng tôi hướng tới kết quả tốt. Để làm được điều đó, đội cần có trạng thái thể lực phù hợp, sự bình tĩnh và khả năng phối hợp chặt chẽ. Tôi muốn các cầu thủ hỗ trợ tốt cho người có bóng, giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến và phản ứng đồng bộ khi chuyển sang phòng ngự. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị những yêu cầu ngắn gọn, rõ ràng để cầu thủ dễ thực hiện.

Các phương án thử nghiệm đều phải có mục tiêu cụ thể, vừa phục vụ trận đấu, vừa giúp chúng tôi hoàn thiện lực lượng cho những nhiệm vụ tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp “kỳ phùng địch thủ” U23 Thái Lan trong trận khai mạc lúc 19 giờ ngày 10-11. Sau đó, đội gặp U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12-11 và U23 Qatar lúc 19 giờ ngày 14-11.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD cùng Cúp và huy chương vàng; đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng. Các giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).

QUỐC CƯỜNG (Thực hiện)