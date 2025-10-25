Kết nối cộng đồng

Hấp dẫn giải pickleball FPT Play Open Cup - Phú Lợi TPHCM

SGGPO

Vào ngày 26-10 sắp tới, giải pickleball FPT Play Open Cup - Phú Lợi - TPHCM (KVII) sẽ chính thức khởi tranh, mang đến một sân chơi thể thao đa dạng, hấp dẫn và kết nối cộng đồng.

Dự kiến 60 VĐV tranh tài tại giải
Dự kiến 60 VĐV tranh tài tại giải

Giải pickleball FPT Play Open Cup - Phú Lợi - TPHCM (KVII) do Học viện H3T và câu lạc bộ 3H Pickleball Club phối hợp tổ chức, diễn ra tại cụm sân 3H Pickleball (32 Lê Hồng Phong, P. Phú Lợi, TPHCM).

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, giải đấu được tổ chức hòa chung không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự kiến, sự kiện quy tụ 60 vận động viên tham gia, tranh tài ở nội dung đôi tự do hỗn hợp, không phân trình. Các vận động viên sẽ thi đấu theo hình thức vòng bảng, loại trực tiếp, chung kết.

1000025161.jpg
1000025167.jpg
Các tuyển thủ luyện tập trước thềm giải đấu tại sân 3H Pickleball

Hơn thế nữa, giải pickleball FPT Play Open Cup - Phú Lợi - TPHCM (KVII) còn hướng đến việc tạo dựng một sân chơi giao lưu thân tình giữa các tuyển thủ. Đồng thời thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần lan tỏa lối sống khỏe mạnh, nâng cao tinh thần và thể chất cộng đồng. Các thành viên trong gia đình hay bạn bè cùng nhau tham gia giải đấu, tạo thêm nhiều gắn kết từ tinh thần đồng đội.

Tham gia giải, các vận động viên có cơ hội giành được cúp vô địch, huy chương và nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

NGUYỄN ANH

Từ khóa

Thể thao phong trào Pickleball Việt Nam Pickleball open cup Phú Lợi TPHCM

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn