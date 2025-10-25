Hấp dẫn giải pickleball FPT Play Open Cup - Phú Lợi TPHCM

Vào ngày 26-10 sắp tới, giải pickleball FPT Play Open Cup - Phú Lợi - TPHCM (KVII) sẽ chính thức khởi tranh, mang đến một sân chơi thể thao đa dạng, hấp dẫn và kết nối cộng đồng.

Dự kiến 60 VĐV tranh tài tại giải

Giải pickleball FPT Play Open Cup - Phú Lợi - TPHCM (KVII) do Học viện H3T và câu lạc bộ 3H Pickleball Club phối hợp tổ chức, diễn ra tại cụm sân 3H Pickleball (32 Lê Hồng Phong, P. Phú Lợi, TPHCM).

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, giải đấu được tổ chức hòa chung không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự kiến, sự kiện quy tụ 60 vận động viên tham gia, tranh tài ở nội dung đôi tự do hỗn hợp, không phân trình. Các vận động viên sẽ thi đấu theo hình thức vòng bảng, loại trực tiếp, chung kết.

Các tuyển thủ luyện tập trước thềm giải đấu tại sân 3H Pickleball

Hơn thế nữa, giải pickleball FPT Play Open Cup - Phú Lợi - TPHCM (KVII) còn hướng đến việc tạo dựng một sân chơi giao lưu thân tình giữa các tuyển thủ. Đồng thời thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần lan tỏa lối sống khỏe mạnh, nâng cao tinh thần và thể chất cộng đồng. Các thành viên trong gia đình hay bạn bè cùng nhau tham gia giải đấu, tạo thêm nhiều gắn kết từ tinh thần đồng đội.

Tham gia giải, các vận động viên có cơ hội giành được cúp vô địch, huy chương và nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

NGUYỄN ANH