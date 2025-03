Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Thắng liên tiếp 4 trận, Biên Phòng có suất dự Cúp Hùng Vương 2025

Đội nam Biên Phòng MB đã có chiến thắng thứ 4 tại giải đấu năm nay. Ảnh: MINH MINH

Tối muộn ngày 28-3 tại Đông Anh (Hà Nội), đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB bước vào trận thứ 4 của giai đoạn thứ nhất giải đấu để đọ sức với Long An. Trước khi trận đấu diễn ra, giới chuyên môn dự báo thầy trò HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) sẽ chiếm ưu thế trước các chàng trai tới từ Long An của HLV Phạm Phước Tiến.

Trên thực tế, đội hình quen thuộc của Biên Phòng MB với Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Văn Duy, Thế Khải, Duy Tuyến, Anh Tuấn, Jakkrit Thanomnoi chơi có phần áp đảo nhưng vẫn phải giằng co trước đối phương. Phía bên kia, cầu thủ Long An chơi với tinh thần thoải mái nhất do vậy không gặp áp lực nào và các mũi đánh của đội bóng này đều thi đấu đạt tính hiệu quả nhất định.

Đội Long An đã chơi nỗ lực nhưng chưa có chiến thắng như mong muốn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chính thế trong ván đầu, Biên Phòng MB chỉ có được chiến thắng với tỷ số sít sao 25/23. Ván thứ 2, 2 bên giằng co từng điểm và chỉ khi đối chuyền Văn Hiệu đập bóng chính xác ở thời khắc quyết định thì Biên Phòng MB mới vượt qua đối thủ bằng kết quả 29/27. Ván thứ 3, cầu thủ Long An gần như chơi trùng nhịp độ do vậy các tay đập Biên Phòng MB chiếm lĩnh thế trận để kết thúc bằng tỷ số 25/18.

Với kết quả này, Biên Phòng MB thắng đối thủ 3-0 đồng thời đảm bảo mạch thắng lợi 4 trận liên tiếp tại giai đoạn thứ nhất giải đấu.

Các nhà đương kim vô địch quốc gia đã giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng từ Công an TPHCM và chắc chắn giành 1 suất dự Cúp Hùng Vương 2025. Trong trận cuối tại giai đoạn thứ nhất, Biên Phòng MB gặp Hà Nội. Với đội nam Long An, họ để thua 3 trận, thắng 1 nên tạm tụt xuống vị trí áp chót của bảng xếp hạng.

MINH CHIẾN